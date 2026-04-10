"Подарю ему пикап": соучредитель monobank отреагировал на историю пенсионера-переселенца

История 70-летнего пенсионера, который на стареньком ВАЗе, погрузив на него все пожитки, 18 кур и собаку, бежал от войны, растрогала украинцев.

Автомобиль мужчины сломался в центре Киева, и полицейские помогли отбуксировать его на СТО, и видео стало вирусным в соцсетях. На него обратил внимание и соучредитель monobank Олег Гороховский. Он опубликовал кадры у себя в Telegram.

"Грустная история. Если найдется его контакт, подарю ему пикап", — написал он.

Спустя полчаса Гороховский сообщил, что нашел контакты, и пообещал отчитаться, когда все сделает.

Переселенец на ВАЗе: что о нем известно

Сегодня СМИ и паблики облетело видео, на котором полиция буксирует старый ВАЗ на СТО. Оказалось, что на нем ехал 70-летний житель Донецкой области, который четыре года назад с женой бежал от войны в Черниговскую область.

После того, как его жена погибла в результате ракетного обстрела Чернигова, он собрал свои пожитки, кур и собаку и отправился в Умань в Черкасской области, чтобы начать там новую жизнь.

В центре столицы груженное старенькое авто не выдержало и сломалось. Неравнодушный прохожий обратил внимание на растерянного мужчину, вызвал полицию, и патрульные помогли ему.

Напомним, 9 марта соучредитель проекта monobank Олег Гороховский опубликовал фото клиентки, сделанное во время ее видеоидентификации, и обвинил ее в пророссийской позиции. Впоследствии на публикацию ответила сама клиентка. Она пояснила, что находится за границей, а флаг, на фоне которого она стояла, — является флагом Словении, который отличается от российского лишь наличием герба в левой части знамени.

Несмотря на то, что он признал свою ошибку и извинился, делу дали ход.

В свою очередь Нацбанк потребовал объяснений от monobank и Гороховского из-за публикации фото клиентки.