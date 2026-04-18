Город, который выстоял: как Архангел Михаил снова стал символом Киева

18 апреля 1995 года Киевский городской совет утвердил современный герб столицы, вернув городу один из его древнейших символов — Архангела Михаила. Современный герб является визуальной формулой столичной идентичности, в которой объединены история, вера, память о прошлом и идея защиты.

Почему изменили герб Киева и когда это произошло

Решение об утверждении современного герба Киева Киевсовет принял 18 апреля 1995 года. После распада СССР столица отказалась от советской символики и вернулась к историческому образу, который был связан с городской традицией еще в досоветские времена. Именно тогда официальным знаком Киева снова стал Архангел Михаил — небесный покровитель города, чей образ на протяжении веков ассоциировался с защитой Киева, его духовной опорой и исторической преемственностью.

Этот шаг имел не только символическое, но и выразительное мировоззренческое значение. Возвращение Архангела Михаила фактически подчеркнуло преемственность современного Киева с его древнерусским и раннемодерным прошлым, а также закрепило в городской символике образ защитника столицы. В этом решении соединились историческая память, христианская традиция и стремление города восстановить собственную, несоветскую визуальную идентичность.

Современный герб Киева выполнен в форме синего древнерусского, или варяжского, щита с закругленной нижней частью. В центре размещена серебряная фигура Архангела Михаила: он изображен в светлом одеянии и доспехах, с белыми крыльями, золотым нимбом над головой и темно-малиновым плащом, что усиливает торжественность образа. В правой руке Архангел держит огненный меч, а в левой — щит с крестом; в такой композиции объединены мотивы небесной силы, защиты и священного покровительства.

Каждая деталь этого герба имеет отдельный смысл. Синее поле щита традиционно связывают с благородством, верностью и духовной высотой, а серебряный цвет фигуры Архангела подчеркивает чистоту, свет и справедливость. Огненный меч означает готовность защищать город от опасности и решимость в борьбе со злом, тогда как крест на щите указывает на христианскую веру, свет и моральную опору. Золотой нимб акцентирует святость Архангела, а сам образ Михаила в киевском гербе читается как олицетворение силы, защиты, мудрости и внутренней стойкости города.

Каким был герб Киева раньше

До появления Архангела Михаила Киев имел другой, не менее красноречивый символ. Один из древнейших гербов изображал руку, выходящую из облака и натягивающую лук со стрелой. Лук на старом гербе Киева — это не случайная декоративная деталь и не просто "древнее оружие для красоты". Для историков это один из древнейших городских символов столицы, который напрямую связан с военной ролью Киева как пограничного и укрепленного центра. Самое раннее известное изображение такого знака связывают с гербовником Конрада Грюненберга около 1480 года, где в синем поле руки в красных рукавах натягивают золотой лук со стрелой; позже очень похожий мотив видим и на киевских городских печатях XVI века.

Почему же Киев выбрал именно лук? Самое убедительное объяснение связано не с романтикой, а с городской обороной. В XV веке Киев имел большое стратегическое значение для Литовско-Русского государства, а в обороне замка и города важную роль играли сами мещане, которые несли караульную службу. Лук и самострел были эффективным, относительно дешевым и массовым оружием для обороны крепости, поэтому появление именно этого оружия на городском гербе выглядит вполне логичным: на символ города вынесли то, чем он реально защищался. Первые хорошо зафиксированные городские печати Киева это подтверждают. Сама композиция тоже красноречива. Две руки из облака, натягивающие лук, создают ощущение напряжения, готовности к удару и постоянной боевой бдительности. Со временем знак менялся, но не исчезал.

Еще одна важная вещь: лук на гербе Киева не противоречил более позднему Архангелу Михаилу, а скорее подготовил почву для него. Лук означал практическую защиту города силами общины, тогда как Михаил впоследствии олицетворял уже сакральную, небесную защиту. Поэтому изменение герба в XVIII веке с лука на Архангела не было полным разрывом со старой традицией. Киев просто перешел от прямого военного знака к более торжественному и христианскому образу, но идея обороны осталась той же.

Что означает Архангел Михаил и почему он важен

Возвращение Архангела Михаила в 1995 году стало логическим продолжением этой истории. Если раньше символом защиты было оружие, то теперь — фигура небесного воина, который олицетворяет победу добра над злом. Культ Архангела Михаила в Киеве имеет давние корни и берет начало еще со времен Киевской Руси, сочетая библейскую традицию и историческое развитие города, сообщает В. Головченко в работе "Рельеф "Архангел Михаил".

В эпоху Киевской Руси Михаил воспринимался как небесный защитник князей и их войска, особенно в борьбе против половцев. Изображение Архангела Михаила широко использовали в княжеской символике. На киевских печатях Архангела обычно изображали в длинном одеянии, с крестообразным копьем в правой руке и державой в левой. Именно так он предстает на печати князя Ростислава Мстиславовича — внука Владимира Мономаха, который также носил имя Михаил. Постепенно этот образ перешел из княжеской символики в геральдику. В XVI веке появляется герб Киевской земли с изображением ангела в белых одеждах на красном фоне.

Во время освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого образ Архангела Михаила стал одним из ключевых символов казацкого государства. Его использовали на боевых знаменах Войска Запорожского, а также как личный знак гетмана. В XVIII веке изображение Михаила было распространено на знаменах казацких полков, подчеркивая идею защиты и борьбы.

В дальнейшем, вплоть до конца XVIII века, Архангел Михаил оставался символом Киевской земли, хотя менялись детали его изображения. Он представал в движении, в доспехах, подобных античным, с мечом и щитом. В 1782 году, после образования Киевского наместничества, герольдмейстерское учреждение официально утвердило герб Киева — с Архангелом Михаилом. В таком статусе он существовал до 1918 года.

В советский период, до 1960-х годов, Киев фактически не имел официального герба. Ситуация изменилась в 1965 году, когда городу торжественно присвоили звание "город-герой". С тех пор возникла идея отразить эту награду в символике столицы, что и стало толчком к созданию советского варианта герба Киева.

Новый этап в развитии городской символики начался уже после обретения Украиной независимости. После длительных дискуссий в 1995 году Киевский городской совет принял решение вернуть исторический образ Архангела Михаила в качестве официального герба столицы.

В контексте современной войны этот герб приобрел еще большее значение. Он воспринимается не только как исторический знак, а как символ города, который снова вынужден обороняться. Таким образом, изменение герба в 1995 году выглядит не просто возвращением к прошлому, но и точным отражением характера Киева — города, который выстоял.

Напомним, что в 2018 году в Киевсовете создали рабочую группу для разработки нового изображения герба столицы. Тогда в горсовете объясняли, что различные варианты официальной символики Киева не в полной мере соответствуют принципам современной геральдики.

Ранее мы также информировали, что в 2023 году председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко предложил изменить символику Киевской области из-за сходства действующего герба с символикой Москвы и Московской области. По его словам, с 1999 года на гербе Киевщины изображен Юрий Змееборец, который напоминает Георгия Победоносца на московском гербе.