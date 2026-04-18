Місто, що вистояло: як Архангел Михаїл знову став символом Києва

18 квітня 1995 року Київська міська рада затвердила сучасний герб столиці, повернувши місту один із його найдавніших символів — Архангела Михаїла. Сучасний герб є візуальною формулою столичної ідентичності, у якій поєднані історія, віра, пам’ять про минуле й ідея захисту.

Чому змінили герб Києва і коли це сталося

Рішення про затвердження сучасного герба Києва Київрада ухвалила 18 квітня 1995 року. Після розпаду СРСР столиця відмовилася від радянської символіки й повернулася до історичного образу, який був пов’язаний із міською традицією ще в дорадянські часи. Саме тоді офіційним знаком Києва знову став Архангел Михаїл — небесний покровитель міста, чий образ упродовж століть асоціювався із захистом Києва, його духовною опорою та історичною тяглістю.

Цей крок мав не лише символічне, а й виразне світоглядне значення. Повернення Архангела Михаїла фактично підкреслило спадкоємність сучасного Києва з його давньоруським і ранньомодерним минулим, а також закріпило у міській символіці образ захисника столиці. У цьому рішенні поєдналися історична пам’ять, християнська традиція та прагнення міста відновити власну, нерадянську візуальну ідентичність.

Сучасний герб Києва виконаний у формі синього давньоруського, або варязького, щита із закругленою нижньою частиною. У центрі розміщено срібну постать Архангела Михаїла: він зображений у світлому вбранні та обладунках, із білими крилами, золотим німбом над головою і темно-малиновим плащем, що підсилює урочистість образу. У правій руці Архангел тримає вогняний меч, а в лівій — щит із хрестом; у такій композиції поєднані мотиви небесної сили, захисту й священного покровительства.

Кожна деталь цього герба має окремий зміст. Синє поле щита традиційно пов’язують із благородством, вірністю та духовною висотою, а срібний колір постаті Архангела підкреслює чистоту, світло і справедливість. Вогняний меч означає готовність боронити місто від небезпеки та рішучість у боротьбі зі злом, тоді як хрест на щиті вказує на християнську віру, світло і моральну опору. Золотий німб акцентує святість Архангела, а сам образ Михаїла в київському гербі читається як уособлення сили, захисту, мудрості та внутрішньої стійкості міста.

Яким був герб Києва раніше

До появи Архангела Михаїла Київ мав інший, не менш промовистий символ. Один із найдавніших гербів зображував руку, що виходить із хмари та натягує лук зі стрілою. Лук на старому гербі Києва — це не випадкова декоративна деталь і не просто "стародавня зброя для краси". Для істориків це один із найдавніших міських символів столиці, який напряму пов’язаний із військовою роллю Києва як прикордонного й укріпленого центру. Найраніше відоме зображення такого знака пов’язують із гербовником Конрада Ґрюненберґа близько 1480 року, де в синьому полі руки в червоних рукавах натягують золотий лук зі стрілою; пізніше дуже схожий мотив бачимо й на київських міських печатках XVI століття.

Чому ж Київ обрав саме лук? Найпереконливіше пояснення пов’язане не з романтикою, а з міською обороною. У XV столітті Київ мав велике стратегічне значення для Литовсько-Руської держави, а в обороні замку й міста важливу роль відігравали самі міщани, які несли вартову службу. Лук і самостріл були ефективною, відносно дешевою й масовою зброєю для оборони фортеці, тому поява саме цієї зброї на міському гербі виглядає цілком логічною: на символ міста винесли те, чим воно реально боронилося. Перші добре зафіксовані міські печатки Києва це підтверджують. Сама композиція теж промовиста. Дві руки з хмари, що натягують лук, створюють відчуття напруження, готовності до удару й постійної бойової пильності. З часом знак змінювався, але не зникав.

Ще одна важлива річ: лук на гербі Києва не суперечив пізнішому Архангелу Михаїлу, а радше підготував ґрунт для нього. Лук означав практичний захист міста силами громади, тоді як Михаїл згодом уособив уже сакральний, небесний захист. Тому зміна герба у XVIII столітті з лука на Архангела не була повним розривом зі старою традицією. Київ просто перейшов від прямого військового знака до більш урочистого й християнського образу, але ідея оборони залишилася тією самою.

Що означає Архангел Михаїл і чому він важливий

Повернення Архангела Михаїла у 1995 році стало логічним продовженням цієї історії. Якщо раніше символом захисту була зброя, то тепер – постать небесного воїна, який уособлює перемогу добра над злом. Культ Архангела Михаїла в Києві має давнє коріння і бере початок ще з часів Київської Русі, поєднуючи біблійну традицію та історичний розвиток міста, повідомляє В. Головченко у роботі "Рельєф "Архангел Михаїл".

У добу Київської Русі Михаїл сприймався як небесний захисник князів і їхнього війська, особливо в боротьбі проти половців. Зображення Архангела Михаїла широко використовували в княжій символіці. На київських печатках Архангела зазвичай зображували у довгому вбранні, з хрестоподібним списом у правій руці та державою в лівій. Саме так він постає на печатці князя Ростислава Мстиславовича – онука Володимира Мономаха, який також носив ім’я Михаїл. Поступово цей образ перейшов із княжої символіки до геральдики. У XVI столітті з’являється герб Київської землі із зображенням ангела у білому одязі на червоному тлі.

Під час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького образ Архангела Михаїла став одним із ключових символів козацької держави. Його використовували на бойових прапорах Війська Запорозького, а також як особистий знак гетьмана. У XVIII столітті зображення Михаїла було поширеним на знаменах козацьких полків, підкреслюючи ідею захисту та боротьби.

У подальшому, аж до кінця XVIII століття, Архангел Михаїл залишався символом Київської землі, хоча змінювалися деталі його зображення. Він поставав у русі, в обладунках, подібних до античних, із мечем і щитом. У 1782 році, після утворення Київського намісництва, герольдмейстерська установа офіційно затвердила герб Києва — із Архангелом Михаїлом. У такому статусі він існував до 1918 року.

У радянський період, до 1960-х років, Київ фактично не мав офіційного герба. Ситуація змінилася у 1965 році, коли місту урочисто присвоїли звання "місто-герой". Відтоді виникла ідея відобразити цю нагороду у символіці столиці, що й стало поштовхом до створення радянського варіанта герба Києва.

Новий етап у розвитку міської символіки розпочався вже після здобуття Україною незалежності. Після тривалих дискусій у 1995 році Київська міська рада ухвалила рішення повернути історичний образ Архангела Михаїла як офіційний герб столиці.

У контексті сучасної війни цей герб набув ще більшого значення. Він сприймається не лише як історичний знак, а як символ міста, яке знову змушене оборонятися. Таким чином, зміна герба в 1995 році виглядає не просто поверненням до минулого, а й влучним відображенням характеру Києва — міста, що вистояло.

Нагадаємо, що у 2018 році в Київраді створили робочу групу для розробки нового зображення герба столиці. Тоді в міськраді пояснювали, що різні варіанти офіційної символіки Києва не повною мірою відповідають принципам сучасної геральдики.

Раніше ми також інформували, що у 2023 році голова Київської ОДА Руслан Кравченко запропонував змінити символіку Київської області через схожість чинного герба із символікою Москви та Московської області. За його словами, з 1999 року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який нагадує Георгія Побідоносця на московському гербі.