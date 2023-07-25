У Київській ОДА запропонували змінити герб столиці України через схожість із символікою Москви (фото)

За словами глави відомства Руслана Кравченка, символіка Київської області має відповідати її історії та культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості регіону.

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У Київській ОДА запропонували змінити символіку Київської області через її схожість із гербами Москви й Московської області. Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко у Facebook.

За його словами, 24 липня відбулася презентація перших напрацювань геральдистів нового герба і прапора Київської області.

"З 1999 року на гербі Київщини зображено Юрія Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі московської області та Москви. Але нічого спільного з терористами у нас немає", — зазначив Кравченко.

За його словами, символіка Київської області має відповідати її історії та культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості регіону. Тому було проведено геральдичну експертизу офіційної символіки області. Робочу групу координував заслужений художник і геральдист Олексій Руденко.

"Фахівці запропонували, щоб в основі герба Київщини був зображений ангел. Адже саме янгол, який молиться за Київщину, її мешканців і стоїть на захисті, зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі, щонайменше, з 1416 року", — зазначив Руденко.

Він також заявив, що на реалізацію проєкту не витратили жодної копійки з бюджету області. Незабаром буде запущено широке опитування щодо нової символіки.

Новий герб Києва Презентація нового герба Києва Презентація нового герба Києва Презентація нового герба Києва

Нагадаємо, що 21 липня в Києві комунальники в оригінальний спосіб провчили "героїв паркування". Спортивні автомобілі перекрили доступ до тимчасового звалища. За це їх заблокували працівники комунального підприємства.

Також повідомлялося, що популярний ютубер Джо Скотт вважає, що зміг розгадати таємницю "мандрівника в часі" Сергія Пономаренка з України. Чоловік, який народився в 1932 році, нібито опинився у 2006 році. Він не розумів де перебуває і що з ним сталося.