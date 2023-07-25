В Киевской ОГА предложили изменить герб столицы Украины из-за схожести с символикой Москвы (фото)

По словам главы ведомства Руслана Кравченко, символика Киевской области должна соответствовать ее истории и культурным ценностям, учитывать социально-экономические особенности региона.

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В Киевской ОГА предложили изменить символику Киевской области из-за ее схожести с гербами Москвы и Московской области. Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко в Facebook.

По его словам, 24 июля прошла презентация первых наработок геральдистов нового герба и флага Киевской области.

"С 1999 года на гербе Киевщины изображен Юрий Змееборец, копирующий и напоминающий Георгия Победоносца на гербе московской области и москвы. Но ничего общего с террористами у нас нет", — отметил Кравченко.

По его словам, символика Киевской области должна соответствовать ее истории и культурным ценностям, учитывать социально-экономические особенности региона. Поэтому была проведена геральдическая экспертиза официальной символики области. Рабочую группу координировал заслуженный художник и геральдист Алексей Руденко.

"Специалисты предложили, чтобы в основе герба Киевщины был изображен ангел. Ведь именно ангел, молящийся за Киевщину, ее жителей и стоящий на защите, зафиксирован в исторических документах на гербе Киевской земли, по меньшей мере, с 1416 года", — отметил Руденко.

Он также заявил, что на реализацию проекта не потратили ни копейки из бюджета области. В скором времени будет запущен широкий опрос относительно новой символики.

Новый герб Киева Презентация нового герба Киева Презентация нового герба Киева Презентация нового герба Киева

Напомним, что 21 июля в Киеве коммунальщики оригинальным способом проучили "героев парковки". Спортивные автомобили перекрыли доступ к временной свалке. За это их заблокировали работники коммунального предприятия.

Также сообщалось, что популярный ютубер Джо Скотт считает, что смог разгадать тайну "путешественника во времени" Сергея Пономаренко из Украины. Мужчина, который родился в 1932 году, якобы оказался в 2006 году. Он не понимал где находится и что с ним случилось.