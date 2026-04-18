В Винницкой области столкнулись тепловоз и Интерсити+: что известно об инциденте

В Винницкой области столкнулся тепловоз с пассажирским поездом "Интерсити+" сообщением Киев — Перемышль. Авария произошла на станции Браилов.

В субботу, 18 апреля, в Винницкой области столкнулся тепловоз частного карьера с пассажирским поездом, который следовал из украинской столицы в польский Перемышль. Об этом сообщает "Укрзализныця".

Отмечается, что в результате инцидента ни один из 576 пассажиров на борту и персонал железной дороги не пострадали. Они размещены на станции, за ними уже следует подменный поезд.

Железнодорожники, как отмечается, собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и контактируют с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры были проведены максимально оперативно, а задержка поезда была минимизирована.

Відео дня

Также перевозчик договаривается с операторами других железных дорог, чтобы сохранить пересадки пассажиров.

"Указанный случай будет детально расследован", — говорится в сообщении и отмечается, что команда "Укрзализныци" уже выехала на место происшествия для помощи и выяснения обстоятельств инцидента.

На кадрах, которые появились в сети, заметны последствия столкновения. Повреждения получили, по меньшей мере, два пассажирских вагона.

Поврежденные вагоны Интерсити Фото: соцсети

Также существенно пострадал и тепловоз, который обслуживал частный карьер.

Пассажиры у локомотива Фото: соцсети

Последствия столкновения Фото: соцсети

Напомним, в начале апреля грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом вблизи станции Коломак Богодуховского района Харьковской области. Машинист применил экстренное торможение перед столкновением и смягчил удар.

Фокус писал, что 22 декабря 2025 года неподалеку от Коростеня в Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд. Пассажирский поезд 45/46 Харьков — Ужгород, который ехал по соседнему пути, экстренно затормозил, из-за чего с рельсов сошел и его локомотив.