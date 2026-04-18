На Вінниччині зіткнулися тепловоз і Інтерсіті+: що відомо про інцидент

У Вінницькій області зіткнувся тепловоз з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ — Перемишль. Аварія сталася на станції Браїлів.

У суботу, 18 квітня, на Вінниччині зіткнувся тепловоз приватного кар'єру з пасажирським потягом, який прямував з української столиці до польського Перемишля. Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Наголошується, що внаслідок інциденту жоден із 576 пасажирів на борту та персонал залізниці не постраждали. Їх розміщено на станції, за ними вже прямує підмінний поїзд.

Залізничники, як наголошується, збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та контактують з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно, а затримку поїзда було мінімізовано .

Також перевізник домовляється з операторами інших залізниць, щоб зберегти пересадки пасажирів.

"Зазначений випадок буде детально розслідувано", — йдеться у повідомленні та наголошується, що команда "Укрзалізниці" вже виїхала на місце події для допомоги та з'ясування обставин інциденту.

На кадрах, які з'явилися у мережі, помітні наслідки зіткнення. Пошкоджень зазнали, щонайменше, два пасажирських вагони.

Пошкоджені вагони Інтерсіті Фото: соцмережі

Також суттєво постраждав й тепловоз, який обслуговував приватний кар'єр.

Пасажири біля локомотиву Фото: соцмережi

Наслідки зіткнення Фото: соцмережі

