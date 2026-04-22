В Раде предлагают уголовную ответственность за украинофобию: за что будут наказывать

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность за украинофобию. Предлагается наказывать за любые действия, которые вредят Украине.

Автором законопроекта стал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, который сообщил об этом в своем Facebook. По его словам, в украинском обществе существует запрос на справедливость и на такой закон.

Княжицкий также отметил, что в условиях гибридной войны украинофобия становится оружием, которое враг использует для раскола общества. А действующего законодательства недостаточно, чтобы полностью не давать возможность врагу.

"Что именно мы предлагаем считать украинофобией? Это умышленные действия, которые вредят нашему государству: публичные призывы к отрицанию субъектности Украины и права украинцев на самоопределение; оправдание ассимиляции или подчинения украинского народа; публичное пренебрежение к нашему языку, культуре и национальным особенностям с целью подорвать нашу идентичность", — заявил Княжицкий.

Відео дня

По его словам, украинофобия должна получить четкую правовую оценку, а правонарушители должны нести ответственность.

"Это вопрос национальной безопасности, защиты каждого украинца, нашей истории и нашего будущего", — отметил он.

Что предлагается в законопроекте

Сейчас текст законопроекта на сайте Рады отсутствует. В то же время, из текста поста Княжицкого можно понять, что за унижение украинского языка, культуры или отрицание государственности нарушителям теперь будет грозить уголовная ответственность по ст. 161 УКУ (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Среди прочего будет наказываться публичное отрицание субъектности Украины, оправдание ассимиляции и дискредитация национальной идентичности.

Напомним, что террорист, который устроил стрельбу в Киеве и захватил заложников, в Facebook публиковал антиукраинские и антисемитские сообщения. В своих постах он сожалел, что российский террорист Игорь Гиркин не уничтожил Бахмут в 2014 году, называл Украину "так называемой Украиной". Также он призывал к силовой зачистке общества, ссылаясь на методы, которые использовал немецкий диктатор Адольф Гитлер.

Ранее в Одессе разгорелся скандал вокруг преподавателя Одесского национального университета имени И. И. Мечникова Александра Музычко. В соцсети доктор исторических наук Александр Музычко назвал умершего артиста Владимира Комарова "украинофобчик, паяц, кривляка, лицедей".