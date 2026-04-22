У Раді пропонують кримінальну відповідальність за українофобію: за що каратимуть

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким передбачається кримінальна відповідальність за українофобію. Пропонується карати за будь-які дії, які шкодять Україні.

Автором законопроєкту став народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Миколя Княжицький, який повідомив про це у своєму Facebook. За його словами, в українському суспільстві існує запит на справедливість та на такий закон.

Княжицький також наголосив, що в умовах гібридної війни українофобія стає зброєю, яку ворог використовує для розколу суспільства. А чинного законодавства недостатньо, аби повністю не давати змогу ворогу.

"Що саме ми пропонуємо вважати українофобією? Це умисні дії, що шкодять нашій державі: публічні заклики до заперечення суб’єктності України та права українців на самовизначення; виправдання асиміляції або підкорення українського народу; публічна зневага до нашої мови, культури та національних особливостей з метою підірвати нашу ідентичність", — заявив Княжицький.

За його словами, українофобія має отримати чітку правову оцінку, а правопорушники повинні нести відповідальність.

"Це питання національної безпеки, захисту кожного українця, нашої історії та нашого майбутнього", — зазначив він.

Що пропонується в законопроєкті

Наразі текст законопроєкту на сайті Ради відсутній. Водночас, з тексту посту Княжицького можна зрозуміти, що за приниження української мови, культури чи заперечення державності порушникам тепер загрожуватиме кримінальна відповідальність за ст. 161 ККУ (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Серед іншого каратиметься публічне заперечення суб’єктності України, виправдання асиміляції та дискредитація національної ідентичності.

Нагадаємо, що терорист, який влаштував стрілянину в Києві та захопив заручників, у Facebook публікував антиукраїнські та антисемітські дописи. У своїх постах він шкодував, що російський терорист Ігор Гіркін не знищив Бахмут у 2014 році, називав Україну "так званою Україною". Також він закликав до силової зачистки суспільства, посилаючись на методи, які використовував німецький диктатор Адольф Гітлер.

Раніше в Одесі розгорівся скандал навколо викладача Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Олександра Музичка. У соцмережі доктор історичних наук Олександр Музичко назвав померлого артиста Володимира Комарова "українофобчик, паяц, кривляка, лицедій".