Зеленский сменил руководство СБУ в Киеве и нескольких областях

Президент Украины подписал несколько указов 22 апреля об увольнении и назначении начальников Управлений Службы безопасности Украины (СБУ). Так, в Киеве и Киевской области руководителем стал Артем Борисевич, который ранее занимал эту должность на Херсонщине.

Кроме того, президент Владимир Зеленский назначил новых начальников Главных управлений СБУ в Херсонской и Харьковской областях: ими стали Владимир Ваврух и Денис Лутий соответственно.

Зеленский провел ротацию в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артема Борисевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области и назначил его начальником Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области.

При этом глава государства уволил с должностей предыдущих руководителей управлений СБУ в Киеве и области, а также в Харьковской области Артема Бондаренко и Александра Куця.

Тексты соответствующих указов №№333/2026-339/2026 от 22 апреля опубликованы на сайте президента Украины в четверг, 22 апреля.

Борисевич до назначения начальником Управления СБУ в Херсонской области в сентябре 2022 года возглавлял отдел внутренней безопасности в этом же управления.

Куця был назначен начальником Главного управления СБУ в Харьковской области в июле 2022 года. В 2015-2017 гг. возглавлял управление СБУ в Донецкой области, затем — Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. В 2018-2019 гг. был руководителем Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Бондаренко был начальником Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области с августа 2022 года, до того возглавлял управление СБУ во Львовской области. С 2025 года имеет звание бригадного генерала СБУ.

