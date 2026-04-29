До ДОТа можно дойти пешком: в Киевском море резко упал уровень воды (видео)

Киевское водохранилище, которое чаще называют Киевским морем, резко обмелело из-за падения уровня воды.

Теперь к ДОТу №581 в Лютеже, который обычно затоплен, можно подойти и даже прикоснуться, пишет Telegram-канал "Бучанский инсайдер".

"Этот объект, как часть оборонного укрепления вокруг Киева, был построен еще в 1930-х годах. Во время Второй мировой войны сооружение имело стратегическое значение и стало местом боев за столицу", — говорится в публикации.

Как видно на кадрах, по берегу водохранилища ездят мотоциклисты и гуляют люди.

О том, что Киевское море стремительно мелеет, а также о массовом море рыбы ресурс сообщалось еще в марте. Тогда уровень Киевского моря упал настолько, что вода отступила от берегов на десятки метров. Об этом в эфире телеканала "Апостроф" рассказал декан факультета естественных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" Евгений Хлобистов.

По его словам, наиболее вероятной причиной обмеления является интенсивный сброс воды через Киевскую гидроэлектростанцию для увеличения производства электроэнергии. Он подчеркнул, что для весеннего периода, когда обычно наблюдается полноводие, подобное явление не естественно, поэтому другие факторы выглядят менее вероятными.

"Для меня это наиболее вероятная версия, почему это произошло, потому что сейчас март, весна, полноводие и нет других причин, чтобы так катастрофически уменьшалось зеркало воды в Киевском водохранилище. Во время нашего сегодня военного положения такие предприятия работают в специальном режиме и поэтому они имеют полное право не давать или давать очень ограниченную информацию относительно собственной функции", — объяснял он.

Факт задокументировали представители экологического патруля "Зелена варта" и Киевская городская экологическая инспекция.

По информации активистов, подобные сбросы воды особенно опасны в преднерестовый и нерестовый сезон, когда рыба выходит на мелководье для размножения. Если в это время вода резко отступает от берега, нерестилища оказываются на открытом дне, что приводит к массовой гибели рыбы.

Площадь Киевского водохранилища составляет 922 квадратных километра. Оно было создано в 1964-1966 годах в связи со строительством Киевской ГЭС вблизи Вышгорода и играет ключевую роль в водоснабжении столицы, регулировании стока Днепра и защите от наводнений.

