До ДОТу можна дійти пішки: у Київському морі різко впав рівень води (відео)

Київське водосховище, яке частіше називають Київським морем, різко обміліло через падіння рівня води.

Тепер до ДОТу №581 у Лютіжі, який зазвичай затоплений, можна підійти і навіть доторкнутися, пише Telegram-канал "Бучанський інсайдер".

"Цей об'єкт, як частина оборонного укріплення навколо Києва, був побудований ще в 1930-х роках. Під час Другої світової війни споруда мала стратегічне значення і стала місцем боїв за столицю", — йдеться в публікації.

Як видно на кадрах, берегом водосховища їздять мотоциклісти і гуляють люди.

Про те, що Київське море стрімко міліє, а також про масовий мор риби ресурс повідомлялося ще в березні. Тоді рівень Київського моря впав настільки, що вода відступила від берегів на десятки метрів. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" розповів декан факультету природничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" Євген Хлобистов.

За його словами, найімовірнішою причиною обміління є інтенсивне скидання води через Київську гідроелектростанцію для збільшення виробництва електроенергії. Він наголосив, що для весняного періоду, коли зазвичай спостерігається повноводдя, подібне явище не є природним, тому інші чинники виглядають менш імовірними.

"Для мене це найбільш вірогідна версія, чому це сталося, тому що зараз березень, весна, повноводдя і немає інших причин, щоб так катастрофічно зменшувалося дзеркало води в Київському водосховищі. Під час нашого сьогодні воєнного стану такі підприємства працюють у спеціальному режимі і тому вони мають повне право не давати або давати дуже обмежену інформацію щодо власної функції", — пояснював він.

Факт задокументували представники екологічного патруля "Зелена варта" та Київська міська екологічна інспекція.

За інформацією активістів, такі скиди води особливо небезпечні в переднерестовий і нерестовий сезон, коли риба виходить на мілководдя для розмноження. Якщо в цей час вода різко відступає від берега, нерестовища опиняються на відкритому дні, що призводить до масової загибелі риби.

Площа Київського водосховища становить 922 квадратних кілометри. Воно було створене в 1964-1966 роках у зв'язку з будівництвом Київської ГЕС поблизу Вишгорода і відіграє ключову роль у водопостачанні столиці, регулюванні стоку Дніпра та захисті від повеней.

