У Криму обміліло озеро Гірське, яке славилося смарагдовим кольором (фото)

Раніше глибина озера могла досягати 10 метрів, нині, за словами очевидців, озеро більше схоже на калюжу.

В окупованому Криму тривають проблеми з водою. У селі Зеленогірʼя обміліло Гірське озеро. Про це повідомляють Аргументи і Факти.

"Тривала посуха та відсутність стокоутворюваних опадів сприяли подальшому виснаженню водності річок, на яких зберігався режим глибокої осінньої межені", — заявляють у гідрометцентрі.

У селі Зеленогірʼя яскраво-зелена водойма перетворилася на "невелику коричневу калюжу".

На сторінці "RoksolanaToday&КримUA" опублікували фотографію того, як нині виглядає озеро: "С. Арпат, озеро стрімко обміліло, більше схоже на калюжу".

[ + – ] Фото березень 2021 Фото: RoksolanaToday&КрымUA

[ + – ] Вересень 2020 Фото: Google Maps

Як видно на фото, з вересня 2020 року по березень 2021 вода в озері продовжує спадати. Раніше глибина озера могла досягати 10 метрів.

Раніше озеро виглядало так:

Гірське озеро або "Смарагдове озеро Криму" — озеро бірюзово-смарагдового кольору, яке має льодовикове походження. Глибина озера досягала 10 метрів, але в спекотні місяці його глибина могла зменшуватися до 6 і навіть 4 метрів. Протягом усього року вода в озері залишається холодною.

Після анексії, Україна перекрила канал, через який з материкової частини країни вода доставлялася на півострів. Канал забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму існують серйозні проблеми з водою. У 13 річках півострова спостерігаються проблеми з водою, 7 із них вже повністю пересохли. Повідомлялося, що практично виснажилися три водосховища Криму: Сімферопольське, Загірське і Балановське.

Раніше повідомлялося, що в Криму пересохла річка Сарису. Окупаційна влада Криму хоче перевести водопостачання Сімферополя повністю на підземні джерела.

Раніше стало відомо, що на півострові виснажується водосховище "Ізобільницьке". Вода у водосховищі витрачається вдвічі швидше, ніж воно наповнюється. Також пересохло Аянське водосховище. Виснажилися запаси води в Інкерманському озері.