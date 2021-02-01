В оккупированном Крыму истощается очередное водохранилище "Изобильненское" (видео)

Несмотря на обильные осадки в виде снега и дождя, приток воды меньше, чем расход.

На YouTube-канале "Про Крым / Zair Bakkal" вышло видео, в котором видно, что воды в водохранилище "Изобильненское" становится все меньше.

Изобильненское водохранилище вмещало в себя 13,25 млн кубов воды и было самым глубоким водохранилищем в Крыму. Максимальная глубина могла достигать 70 метров. Ныне объемы воды, несмотря на осадки, продолжает падать. По словам автора видео, приток воды в сутки достигает 10 тысяч кубометров, тогда как расход — 20 тысяч кубометром в сутки.

[ + – ]

Из 13,25 млн кубов воды осталось лишь 2 млн 640 тысяч кубометров. Автор предоставил также фото плотины в декабре 2020 года и сравнил его с нынешними условиями. Как видно по фото, вода продолжает убывать. Но автор подчеркивает, что максимальный объем воды обычно бывает в марте-апреле, когда слой снега начинает таять.

[ + – ] Декабрь 2020 [ + – ] Январь 2021

Изобильненское водохранилище образовано в 1979 году для водоснабжения Большой Алушты и орошения земель. Была сооружена плотина высотой 70 и длиной 550 метров.

Напомним, ранее на оккупированном полуострове пересохло Аянское водохранилище. Также истощились запасы воды в Инкерманском озере.

В МИД напомнили, что, согласно Конвенции 1949 года, обеспечение населения необходимым для жизни является прямой обязанностью оккупационных властей.