Оккупанты истощили запасы воды в Инкерманском озере в Крыму (фото)

Изначально из озера собирались взять миллион кубометров воды.

Оккупанты вынуждено прекратили водозабор из озера в бывшем известняковом карьере в Инкермане под Севастополем, а водозаборные сооружения на берегу водоема демонтировали, передает издание "Крым.Реалии".

Воду отсюда начали забирать в конце ноября прошлого года, а водозабор проработал около месяца, что значительно меньше, чем рассчитывали оккупационные власти. В планах было выкачать из озера миллион кубов воды, однако по состоянию на начало декабря за неделю удалось выкачать всего 80 тысяч кубометров.

Теперь на месте водозабора остался лишь кусок смонтированных водоводных сооружений на врезке в основной водовод, который оставили нетронутым.

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Глубина карьерного водоема составляет около 60 метров, а площадь водного зеркала – приблизительно 23 тысячи квадратных метров. Жители Инкермана называют водоем озером святого Климента и в лучшие времена купались тут, ловили раков и рыбу. Они в штыки встретили решение руководства полуострова забирать воду отсюда.

Ничем не лучше ситуация в Симферопольском водохранилище, на что обратил внимание украинский политолог Тарас Березовец.

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Отсутствие дождей и снега на полуострове спровоцировало засуху и привело к дефициту питьевой воды. Оккупанты вынуждены были ввести графики подачи воды, а также организовать подвоз технической воды, чтобы хоть как-то удержать ситуацию по контролем.

Чтобы решить проблему с водообеспечением Севастополя, власти собираются построить водозабор на реке Бельбек, а также трубопровод для переброски воды из Кадыковского карьера и из озера у горы Гасфорта.

Что уже сейчас происходит с Госфортским озером, очень наглядно показал байкер Хирург, который прогулялся по илистому дну водоема, который высыхает на глазах. Он призвал крымчан потерпеть и не расходовать воду понапрасну.

До 2014 года более 80% потребностей Крыма в водоснабжении обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла с материковой части Украины. После оккупации полуострова Россией Украина его перекрыла.

Ранее подконтрольный России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов утверждал, что Украина подаст воду на полуостров. В свою очередь украинский МИД напомнил норму Конвенции 1949 года, согласно которой обеспечение населения всем необходимым для жизни является обязанностью оккупационных властей.