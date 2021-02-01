В окупованому Криму виснажується чергове водосховище "Ізобільницьке" (відео)

Незважаючи на рясні опади у вигляді снігу та дощу, приплив води менший, ніж витрати.

На YouTube-каналі "Про Крим/Zair Bakkal" вийшло відео, в якому видно, що води у водосховищі "Ізобільницьке" стає все менше.

Ізобільницьке водосховище вміщало в себе 13,25 млн кубів води і було найглибшим водосховищем у Криму. Максимальна глибина могла досягати 70 метрів. Нині обсяги води, незважаючи на опади, продовжують знижувати. За словами автора відео, приплив води на добу досягає 10 тисяч кубометрів, тоді як витрата — 20 тисяч кубометрів на добу.

[ + – ]

Із 13,25 млн кубів води залишилося лише 2 млн 640 тисяч кубометрів. Автор надав також фото греблі в грудні 2020 року і порівняв його з нинішніми умовами. Як видно з фото, вода продовжує спадати. Але автор підкреслює, що максимальний обсяг води зазвичай буває в березні-квітні, коли шар снігу починає танути.

[ + – ] Грудень 2020 [ + – ] Січень 2021

Ізобільницьке водосховище утворене в 1979 році для водопостачання Великої Алушти і зрошення земель. Була споруджена гребля висотою 70 і довжиною 550 метрів.

Нагадаємо, раніше на окупованому півострові пересохло Аянське водосховище. Також виснажилися запаси води в Інкерманському озері.

В МЗС нагадали, що, відповідно до Конвенції 1949 року, забезпечення населення необхідним для життя є прямим обов'язком окупаційної влади.