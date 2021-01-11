В оккупированном Крыму пересохло Аянское водохранилище (видео)

Ранее объем хранилища составлял 3,9 млн кубических метров. Ныне в нем фактически не осталось воды.

Аянское водохранилище обеспечивало водой жителей Симферополя. Сейчас же оно высохло, — сообщает офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан.

На видео, которое опубликовал Штефан, видно, что воды в хранилище практически нет. Из-за засухи, которая случилась на оккупированном полуострове, запасы пресной воды во многих хранилищах истощаются или уже исчерпаны.

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До оккупации Крыма примерно 85% потребностей в питьевой воде обеспечивал Северо-Крымский канал, который Украина закрыла. После этого оккупанты постоянно испытывают проблемы в поставках воды.

С конца августа 2020 года ситуация усугубилась, в 40 населенных пунктах, включая Симферополь, ввели подачу воды по графику. Причиной этому стало отсутствие осадков.

Оккупационные власти организовали подвоз технической воды, чтобы удержать ситуацию под контролем.

Аянское водохранилище – водоем естественного стока в Симферопольском районе Крыма на реке Аян. Площадь зеркала озера составляла 0,4 кв.км, максимальная глубина достигала 24,5 метра. Высота над уровнем моря – 404,1 метра. Вода в Симферополь поставлялась через 18-километровый водовод.

Напомним, что в Крыму также истощились запасы воды в Инкерманском озере.

В МИД напомнили, что, согласно Конвенции 1949 года, обеспечение населения необходимым для жизни является прямой обязанностью оккупационных властей.