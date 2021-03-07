Зима не помогла. Крым продолжает превращаться в пустыню (карта)

В 13 крымских реках наблюдаются проблемы с водой, из которых 7 уже пересохли.

В аннексированном Крыму запасы пресной воды продолжают иссякать, недавние осадки не помогли исправить ситуацию. Об этом сообщают Крым.Реалии.

На данный момент наблюдаются проблемы с водой в 13 крымских реках, из которых 7 уже полностью пересохли. Остальные речки сильно обмелели.

Фото: Крым. Реалии

Улетучивается вода также из водохранилищ, из которых два – полностью пусты.

Фото: Крым. Реалии

Проблемы с нехваткой пресной воды привели к ограниченной подаче воды в Симферополе, Ялте, Бахчисарае, Бахчисарайском районе.

Так называемые "местные власти" в Крыму возлагали большие надежды на снежную зиму. Недавно на полуострове действительно выпало большое количество снега, что позволило бы заполнить пустующие водохранилища. Но ситуацию это не спасло, отмечает издание.

Отметим, что после того, как Крым был аннексирован Россией, Украина перекрыла канал, по которому из материковой части страны вода доставлялась на полуостров. Канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде.

Напомним, ранее вице-премьер РФ заявлял, что в Крыму поиски воды "ведутся круглосуточно". Также "глава" Крыма Сергей Аксенов говорил, что строительство опреснительной установки в Крыму начнется 1 января 2021 года.

Кроме этого, по данным крымских "властей", запасы в трех водохранилищах либо исчерпаны, либо приближаются к этому.