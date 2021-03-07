Зима не допомогла. Крим продовжує перетворюватися на пустелю (карта)

У 13 кримських річках спостерігаються проблеми з водою, з яких 7 вже пересохли.

У анексованому Криму запаси прісної води продовжують зникати, недавні опади не допомогли виправити ситуацію. Про це повідомляють Крим.Реаліі.

На даний момент спостерігаються проблеми з водою в 13 кримських річках, з яких 7 вже повністю пересохли. Решта річок сильно обміліла.

Фото: реки крыма

Випаровується вода також з водосховищ, з яких два — повністю порожні.

Фото: реки крыма

Проблеми з нестачею прісної води привели до обмеженя подачі води в Сімферополі, Ялті, Бахчисараї, Бахчисарайському районі.

Так звана "місцева влада" в Криму покладала великі надії на сніжну зиму. Нещодавно на півострові дійсно випала велика кількість снігу, що дозволило б заповнити порожні водосховища. Але ситуацію це не врятувало, відзначає видання.

Відзначимо, що після того, як Крим був анексований Росією, Україна перекрила канал, по якому з материкової частини країни вода доставлялася на півострів. Канал забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр РФ заявляв, що в Криму пошуки води "ведуться цілодобово". Також "глава" Криму Сергій Аксьонов говорив, що будівництво опріснювальної установки в Криму розпочнеться 1 січня 2021 року.

Крім цього, за даними кримської "влади", запаси в трьох водосховищах або вичерпані, або наближаються до цього.