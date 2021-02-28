В Крыму истощились еще два водохранилища, а третье близко к "мертвому объему" (фото)
Одно из самых больших водохранилищ украинского полуострова — Симферопольское ныне практически пересохло. Загорское и Балановские водоемы на грани.
В оккупированном Крыму продолжают истощаться водохранилища. Симферопольское и Загорское уже практически пересохли, а Балановское водохранилище близко к этом. Об этом сообщает Крым.Реалии.
По данным крымских "властей", по состоянию на 26 февраля запасы в трех водохранилищах либо исчерпаны, либо приближаются к этому.
Симферопольское водохранилище — ранее один из крупнейших на полуострове искусственных водоемов. Площадь водоема составляла 317 га с полезным объемом воды до 34 млн кубометров. Средняя глубина водохранилища доходила до 11 метров, а максимальная достигала 38 метров. С начала февраля 2021 года в нем стало невозможно набирать воду для водоснабжения Симферополя.
Загорское водохранилище — естественный водоем общим объемом воды в 27,85 млн кубометров. Максимальная глубина водохранилища достигала 43 метров, а общая водная площадь водоема составляла 1,56 квадратных километров. Ныне оно также фактически не пригодно для водозабора. Водохранилище обеспечивало водой Ялту.
Балановское водохранилище, которое находится на грани высыхания, используется для орошения сельхозугодий. Объем водохранилища ранее составлял 5,1 млн кубических метров, а площадь искусственного водоема достигала 41 га земли.
Напомним, Украина хочет достроить на 107-м километре Северо-Крымского канала дамбу, чтобы не давать воде поступать в оккупированный Крым и улучишь мелиорацию Херсонщины.
Сообщалось, что в Крыму пересохла река Сарысу. Оккупационные власти Крыма хотят перевести водоснабжение Симферополя полностью на подземные источники.
Ранее стало известно, что на полуострове истощается водохранилище "Изобильненское". Вода в водохранилище расходуется в два раза быстрее, чем оно наполняется. Также пересохло Аянское водохранилище. Также истощились запасы воды в Инкерманском озере.
В МИД Украины напоминают, что, согласно Конвенции 1949 года, обеспечение населения необходимым для жизни является прямой обязанностью оккупационных властей.