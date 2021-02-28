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В Крыму истощились еще два водохранилища, а третье близко к "мертвому объему" (фото)

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экологическая катастрофа в крыму
Фото: Скриншот | Балановское водохранилище

Одно из самых больших водохранилищ украинского полуострова — Симферопольское ныне практически пересохло. Загорское и Балановские водоемы на грани.

В оккупированном Крыму продолжают истощаться водохранилища. Симферопольское и Загорское уже практически пересохли, а Балановское водохранилище близко к этом. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По данным крымских "властей", по состоянию на 26 февраля запасы в трех водохранилищах либо исчерпаны, либо приближаются к этому.

Крым, водохранилища, инфографика, проблема с водой
Данные о наличии воды в водохранилищах.
Фото: Скриншот

Симферопольское водохранилище — ранее один из крупнейших на полуострове искусственных водоемов. Площадь водоема составляла 317 га с полезным объемом воды до 34 млн кубометров. Средняя глубина водохранилища доходила до 11 метров, а максимальная достигала 38 метров. С начала февраля 2021 года в нем стало невозможно набирать воду для водоснабжения Симферополя.

Фото Симферопольского водохранилища. январь 2021
Фото Симферопольского водохранилища. январь 2021
Фото: Скриншот
Фото Симферопольского водохранилища. февраль 2021
Фото Симферопольского водохранилища. февраль 2021
Фото Симферопольского водохранилища. январь 2021
Фото Симферопольского водохранилища. февраль 2021

Загорское водохранилище — естественный водоем общим объемом воды в 27,85 млн кубометров. Максимальная глубина водохранилища достигала 43 метров, а общая водная площадь водоема составляла 1,56 квадратных километров. Ныне оно также фактически не пригодно для водозабора. Водохранилище обеспечивало водой Ялту.

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Загорское водохранилище, январь 2021
Фото: ТАСС

Балановское водохранилище, которое находится на грани высыхания, используется для орошения сельхозугодий. Объем водохранилища ранее составлял 5,1 млн кубических метров, а площадь искусственного водоема достигала 41 га земли.

Крым, водохранилище, водоснабжение, проблемы с водой
Балановское водохранилище, 4 февраля 2021
Фото: Скриншот
Балановское водохранилище на видео

Напомним, Украина хочет достроить на 107-м километре Северо-Крымского канала дамбу, чтобы не давать воде поступать в оккупированный Крым и улучишь мелиорацию Херсонщины.

Сообщалось, что в Крыму пересохла река Сарысу. Оккупационные власти Крыма хотят перевести водоснабжение Симферополя полностью на подземные источники.

Ранее стало известно, что на полуострове истощается водохранилище "Изобильненское". Вода в водохранилище расходуется в два раза быстрее, чем оно наполняется. Также пересохло Аянское водохранилище. Также истощились запасы воды в Инкерманском озере.

В МИД Украины напоминают, что, согласно Конвенции 1949 года, обеспечение населения необходимым для жизни является прямой обязанностью оккупационных властей.