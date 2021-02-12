"Надежды на зимние осадки не оправдались": в оккупированном Крыму пересохла река Сарысу

В русле реки не осталось даже остаточной воды.

Река Сары-су протекала в Белгородском районе Крыма. "Сары-су" переводится с крымско-татарского как "желтая вода". Об этом сообщает Крым.Реалии.

Небольшая река протяженностью 28 км воды полностью пересохла. По словам активиста движения "Свободный Крым" Решада Меметова, надежды на зимние осадки не оправдались.

"Хорошо знаю эту речку. В 1990 году именно у этой реки рядом с Белогорском крымские татары разбили свои палатки и начали строить один из самых крупных массивов компактного проживания крымских татар. Всякой видел эту речку – и полноводной, и маловодной, но не припомню, чтобы она высыхала, что называется наглухо. Это еще одно свидетельство усугубляющейся проблемы вододефицита в Крыму. Надежды на зимние осадки не оправдались". — говорит Меметов.

Ранее оккупационные власти изменили русло реки в районе села Яблочного Белогорского района. Сделали они это ради строительства трассы "Таврида". Для Сарысу соорудили бетонное русло длинной в один километр. Это происходило в 2018 году.

[ + – ] Измененное русло реки

Напомним, оккупационные власти Крыма хотят перевести водоснабжение Симферополя полностью на подземные источники.

Ранее сообщалось, что на полуострове истощается водохранилище "Изобильненское". Вода в нем расходуется в два раза быстрее, чем наполняется. Также пересохло Аянское водохранилище. И истощились запасы воды в Инкерманском озере.

В МИД Украины напоминают, что, согласно Конвенции 1949 года, обеспечение населения необходимым для жизни является прямой обязанностью оккупационных властей.