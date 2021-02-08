В Крыму стремятся перевести водоснабжение Симферополя полностью на подземные источники

Запасы воды в наземных водохранилищах на полуострове продолжают снижаться.

В оккупированном Крыму продолжается бурение новых скважин, чтобы увеличить объем добычи подземных вод. "Мы уже фактически договорились, что баланс водоснабжения будет смещен в сторону подземных источников", – сказал глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, результаты бурения пока подтверждают ожидаемые объемы добычи воды из-под земли на постоянной основе.

Между тем запасы воды в водохранилищах продолжают снижаться. Так Симферопольское водохранилище сейчас заполнено всего на 7% от мощности, Партизанское – на 14%, Аянское – на 26%.

На фоне обмеления коммунальщики подключили Симферополь к магистральному водоводу "Веселое – Дзержинского", который не использовался восемь лет. За это время трубы сильно загрязнились, поэтому в ряде районов города качество воды на несколько часов значительно ухудшилось.

Напомним, что до 2014 года, до российской оккупации, значительная часть необходимой Крыму воды поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Так обеспечивалось 85% потребностей сельского хозяйства территории в пресной воде. В 2017 году ее подача по каналу прекратилась.

Крым пользовался водой из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. В 2020 году году из-за засухи и обмеления водохранилищ власти ограничивали подачу воды сначала в Симферополе и прилегающих населенных пунктах, а потом и в ряде других городов.

В октябре прошлого года правительство РФ выделило 5 млрд рублей на решение этой проблемы. Позднее президент Владимир Путин заявил, что власти не будут экономить на проекте обводнения полуострова.

Также в Крыму высказывались предложения опреснять морскую воду, как в Израиле.

Водохранилища в Крыму не наполнятся в 2021 году, даже если зимой и весной будут обильные осадки, считает заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк. Выпадающие в Крыму осадки не формируют стоков, они главным образом увлажняют территорию и пополняют запасы влаги в почве, пояснил он.