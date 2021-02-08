У Криму прагнуть перевести водопостачання Сімферополя повністю на підземні джерела

Запаси води в наземних водоймищах на півострові продовжують знижуватися.

В окупованому Криму триває буріння нових свердловин, щоб збільшити обсяг видобутку підземних вод. "Ми вже фактично домовилися, що баланс водопостачання буде зміщений у сторону підземних джерел", — сказав голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.

За його словами, результати буріння поки підтверджують очікувані обсяги видобутку води з-під землі на постійній основі.

Тим часом запаси води у водосховищах продовжують знижуватися. Так, Сімферопольське водосховище наразі заповнене всього на 7% від потужності, Партизанське — на 14%, Аянське — на 26%.

На фоні обміління комунальники підключили Сімферополь до магістрального водоводу "Веселе — Дзержинського", що не використовувався вісім років. За цей час труби сильно забруднилися, тому в ряді районів міста якість води на кілька годин значно погіршилася.

Нагадаємо, що до 2014 року, до російської окупації, значна частина необхідної Криму води надходила з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Так забезпечувалося 85% потреб сільського господарства території в прісній воді. У 2017 році її подача по каналу припинилася.

Крим користувався водою з підземних джерел і водоймищ природного наповнення. У 2020 році році через посуху й обміління водоймищ влада обмежувала подачу води спочатку в Сімферополі і прилеглих населених пунктах, а потім і в ряді інших міст.

У жовтні минулого року уряд РФ виділив 5 млрд рублів на вирішення цієї проблеми. Пізніше президент Володимир Путін заявив, що влада не буде економити на проекті обводнення півострова.

Також у Криму висловлювалися пропозиції опріснювати морську воду, як в Ізраїлі.

Водосховища в Криму не наповняться у 2021 році, навіть якщо взимку і навесні будуть рясні опади, вважає заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк. Опалі в Криму опади не формують стоків, вони головним чином зволожують територію і поповнюють запаси вологи в грунті, пояснив він.