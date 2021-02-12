"Надії на зимові опади не виправдалися": в окупованому Криму пересохла річка Сарису

У руслі річки не залишилося навіть залишкової води.

Річка Сари-су протікала в Білгородському районі Криму. "Сари-су" перекладається з кримсько-татарської як "жовта вода". Про це повідомляє Крим.Реалії.

Невелика річка протяжністю 28 км води повністю пересохла. За словами активіста руху "Вільний Крим" Решада Меметова, надії на зимові опади не виправдалися.

"Добре знаю цю річку. У 1990 році саме біля цієї річки поруч із Білогірськом кримські татари розбили свої намети і почали будувати один із найбільших масивів компактного проживання кримських татар. Будь-якою бачив цю річку — і повноводною, і маловодною, але не пригадую, щоб вона висихала, що називається наглухо. Це ще одне свідчення проблеми вододефіциту, що посилюється в Криму. Надії на зимові опади не виправдалися", — каже Меметов.

Раніше окупаційна влада змінили русло річки в районі села Яблучного Білогірського району. Зробили вони це заради будівництва траси "Таврида". Для Сарису спорудили бетонне русло довжиною один кілометр. Це відбувалося в 2018 році.

[ + – ] Змінена русло річки

Нагадаємо, окупаційна влада Криму хоче перевести водопостачання Сімферополя повністю на підземні джерела.

Раніше повідомлялося, що на півострові виснажується водосховище "Ізобільненське". Вода в ньому витрачається вдвічі швидше, ніж наповнюється. Також пересохло Аянське водосховище. І виснажилися запаси води в Інкерманському озері.

В МЗС України нагадують, що, згідно з Конвенцією 1949 року, забезпечення населення необхідним для життя є прямим обов'язком окупаційної влади.