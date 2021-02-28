У Криму виснажилися ще два водосховища, а третє близько до "мертвого обсягу" (фото)
Одне з найбільших водосховищ українського півострова — Сімферопольське нині практично пересохло. Загірське і Балановське водойми на межі.
В окупованому Криму продовжують виснажуватися водосховища. Сімферопольське і Загірське вже практично пересохли, а Балановське водосховище близько до цього. Про це повідомляє Крим.Реаліі.
За даними кримської "влади", станом на 26 лютого запаси в трьох водосховищах або вичерпані, або наближаються до цього.
Сімферопольське водосховище — раніше одне з найбільших на півострові штучних водойм. Площа водойми становила 317 га з корисним об'ємом води до 34 млн кубометрів. Середня глибина водосховища доходила 11 метрів, а максимальна досягала 38 метрів. З початку лютого 2021 року в ньому стало неможливо набирати воду для водопостачання води в Сімферополь.
Загірське водосховище — природна водойма загальним обсягом води в 27,85 млн кубометрів. Максимальна глибина водосховища досягала 43 метрів, а загальна водна площа водойми становила 1,56 квадратних кілометрів. Нині воно також практично не придатне для водозабору. Водосховище забезпечувало водою Ялту.
Балановське водоймище, яке знаходиться на межі висихання, використовується для зрошення сільгоспугідь. Обсяг водосховища раніше становив 5,1 млн кубічних метрів, а площа штучного водоймища сягала 41 га землі.
Нагадаємо, Україна хоче добудувати на 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу дамбу, щоб не давати воді надходити в окупований Крим і покращити меліорацію Херсонщини.
Повідомлялося, що в Криму пересохла річка Сарису. Окупаційна влада Криму хоче перевести водопостачання Сімферополя повністю на підземні джерела.
Раніше стало відомо, що на півострові виснажується водосховище "Ізобільненське". Вода у водосховищі витрачається в два рази швидше, ніж воно наповнюється. Також пересохло Аянське водосховище. Раніше виснажилися запаси води в Інкерманському озері.
У МЗС України нагадують, що, згідно з Конвенції 1949 року, забезпечення населення необхідним для життя є прямим обов'язком окупаційної влади.