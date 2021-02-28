У Криму виснажилися ще два водосховища, а третє близько до "мертвого обсягу" (фото)

Одне з найбільших водосховищ українського півострова — Сімферопольське нині практично пересохло. Загірське і Балановське водойми на межі.

В окупованому Криму продовжують виснажуватися водосховища. Сімферопольське і Загірське вже практично пересохли, а Балановське водосховище близько до цього. Про це повідомляє Крим.Реаліі.

За даними кримської "влади", станом на 26 лютого запаси в трьох водосховищах або вичерпані, або наближаються до цього.

[ + – ] Дані про наявність води у водосховищах. Фото: Скриншот

Сімферопольське водосховище — раніше одне з найбільших на півострові штучних водойм. Площа водойми становила 317 га з корисним об'ємом води до 34 млн кубометрів. Середня глибина водосховища доходила 11 метрів, а максимальна досягала 38 метрів. З початку лютого 2021 року в ньому стало неможливо набирати воду для водопостачання води в Сімферополь.

[ + – ] Фото Сімферопольського водосховища. січень 2021 Фото: Скриншот [ + – ] Фото Сімферопольського водосховища. лютий 2021

Загірське водосховище — природна водойма загальним обсягом води в 27,85 млн кубометрів. Максимальна глибина водосховища досягала 43 метрів, а загальна водна площа водойми становила 1,56 квадратних кілометрів. Нині воно також практично не придатне для водозабору. Водосховище забезпечувало водою Ялту.

[ + – ] Загірське водосховище, січень 2021 Фото: ТАСС

Балановське водоймище, яке знаходиться на межі висихання, використовується для зрошення сільгоспугідь. Обсяг водосховища раніше становив 5,1 млн кубічних метрів, а площа штучного водоймища сягала 41 га землі.

[ + – ] Балановське водоймище, 4 лютого 2021 Фото: Скриншот

[ + – ] Балановське водоймище на відео

Нагадаємо, Україна хоче добудувати на 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу дамбу, щоб не давати воді надходити в окупований Крим і покращити меліорацію Херсонщини.

Повідомлялося, що в Криму пересохла річка Сарису. Окупаційна влада Криму хоче перевести водопостачання Сімферополя повністю на підземні джерела.

Раніше стало відомо, що на півострові виснажується водосховище "Ізобільненське". Вода у водосховищі витрачається в два рази швидше, ніж воно наповнюється. Також пересохло Аянське водосховище. Раніше виснажилися запаси води в Інкерманському озері.

У МЗС України нагадують, що, згідно з Конвенції 1949 року, забезпечення населення необхідним для життя є прямим обов'язком окупаційної влади.