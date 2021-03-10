В Крыму обмелело озеро Горное, которое славилось изумрудным цветом (фото)

Ранее глубина озера могла достигать 10 метров, ныне, по словам очевидцев, озеро больше похоже на лужу.

В оккупированном Крыму продолжаются проблемы с водой. В селе Зеленогорье обмелело Горное озеро. Об этом сообщают Аргументы и Факты.

"Длительная засуха и отсутствие стокообразующих осадков способствовали дальнейшему истощению водности рек, на которых сохранялся режим глубокой осенней межени", — заявляют в гидрометцентре.

В селе Зеленогорье ярко-зеленый водоем превратился в "небольшую коричневую лужу".

На странице "RoksolanaToday&КрымUA" опубликовали фотографию того, как ныне выглядит озеро: "С. Арпат, озеро стремительно обмелело, больше похоже на лужу".

[ + – ] Фото март 2021 Фото: RoksolanaToday&КрымUA

[ + – ] Сентябрь 2020 Фото: Google Maps

Как видно на фото, с сентября 2020 года по март 2021 вода в озере продолжает убывать. Ранее глубина озера могла достигать 10 метров.

Ранее озеро выглядело так:

Горное озеро или "Изумрудное озеро Крыма" — озеро бирюзово-изумрудного цвета, которое имеет ледниковое происхождение. Глубина озера достигала 10 метров, но в жаркие месяцы его глубина могла уменьшаться до 6 и даже 4 метров. В течении всего года вода в озере остается холодной.

После анексии, Украина перекрыла канал, по которому из материковой части страны вода доставлялась на полуостров. Канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму существуют серьезные проблемы с водой. В 13 реках полуострова наблюдаются проблемы с водой, 7 из них уже полностью пересохли. Сообщалось, что практически истощились три водохранилища Крыма: Симферопольское, Загорское и Балановское.

Ранее сообщалось, что в Крыму пересохла река Сарысу. Оккупационные власти Крыма хотят перевести водоснабжение Симферополя полностью на подземные источники.

Ранее стало известно, что на полуострове истощается водохранилище "Изобильненское". Вода в водохранилище расходуется в два раза быстрее, чем оно наполняется. Также пересохло Аянское водохранилище. Истощились запасы воды в Инкерманском озере.