Поезд "Киев-Ужгород" сошел с рельсов после столкновения с автокраном (видео)

Инцидент произошел на Львовщине. Машинист и водитель крана погибли. Помощник машиниста тяжело травмирован.

Авария произошла около часа, сообщает журналист Виталий Глагола.

По предварительной информации, поезд столкнулся с автокраном во время пересечения железнодорожного переезда в районе села Любинцы, вблизи Стрыя. В результате удара локомотив сошел с рельсов.

Машинист и водитель автокрана погибли на месте. Помощник машиниста выжил, но получил тяжелые травмы.

Информации о травмированных пассажирах пока нет.

На месте работают медики и правоохранители. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, 18 апреля в Винницкой области столкнулся тепловоз с пассажирским поездом "Интерсити+" сообщением Киев — Перемышль. Авария произошла на станции Браилов.

Відео дня

А в начале апреля грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом вблизи станции Коломак Богодуховского района Харьковской области. Машинист применил экстренное торможение перед столкновением и смягчил удар.