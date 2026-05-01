Потяг "Київ-Ужгород" зійшов з рейок після зіткнення з автокраном (відео)

Інцидент трапився на Львівщині. Машиніст та водій крану загинули. Помічник машиніста важко травмований.

Аварія сталась близько години, повідомляє журналіст Віталій Глагола.

За попередньою інформацією, потяг зіткнувся з автокраном під час перетину залізничного переїзду в районі села Любинці, поблизу Стрия. Внаслідок удару локомотив зійшов з рейок.

Машиніст і водій автокрана загинули на місці. Помічник машиніста вижив, але отримав тяжкі травми.

Інформації про травмованих пасажирів наразі немає.

На місці працюють медики та правоохоронці. Обставини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, 18 квітня у Вінницькій області зіткнувся тепловоз з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ — Перемишль. Аварія сталася на станції Браїлів.

Відео дня

А на початку квітня вантажний автомобіль зіткнувся із пасажирським потягом поблизу станції Коломак Богодухівського району Харківської області. Машиніст застосував екстрене гальмування перед зіткненням та пом'якшив удар.