Годовщина столкновений в Одессе 2 мая 2014 года: хронология событий и что мы знаем сейчас (видео)

2 мая 2014-го года в результате столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами погибли 47 человек. Тогда произошел пожар в одесском Доме профсоюзов, суды над виновными продолжаются, а Европейский суд по правам человека годы вынес решение в отношении государства Украина.

Трагические события в Одессе 2 мая 2014 года можно разделить на два эпизода: столкновения между сторонниками "Антимайдана" и проукраинскими активистами возле Греческой площади и столкновения на Куликовом поле с последующим пожаром в Доме профсоюзов. Фокус напоминает о событиях 12-летней давности и рассказывает о том, что мы знаем сейчас.

События в Одессе 2 мая 2014 года — хронология событий

После побега Виктора Януковича в 2014 году во время Революции Достоинства, ситуация в Одессе обострилась. С начала марта в Одессе состоялась серия демонстраций с требованиями референдума за предоставление Одессе автономии. 3 марта около 200-300 участников с российскими флагами пытались штурмовать здание обладминистрации. Когда в Одессу прибыл Олег Царев, то возле гостиницы "Променад", где он остановился, произошла стычка между активистами Евромайдана и Антимайдана.

16 апреля пророссийские СМИ начали распространять информацию о провозглашении "Одесской народной республики" в пределах Одесской области, а затем и "Новороссии", автономии в составе Украины. События достигли пика 2 мая 2014 года, когда начался конфликт между проукраинскими ультрас футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист" с одной стороны и пророссийскими сепаратистски настроенными активистами с другой стороны.

Столкновения начались в центре Одессы

Накануне матча 28 тура Премьер-лиги чемпионата Украины по футболу между одесским "Черноморцем" и харьковским "Металлистом" в Одессе, где проходил матч, было запланировано совместное шествие болельщиков обеих команд. А пророссийские организации объявили о сборе своих сторонников. СБУ предупреждала МВД Одесской области, что возможны беспорядки.

Драки начались в центре Одессы на улицах Греческой и Дерибасовской и на Греческой площади и продолжались более трех часов. Уже тогда в толпе были слышны выстрелы. В результате противостояния на центральных улицах Одессы погибли шесть человек — все от огнестрельного ранения. Первыми из них стали участники марша за единство Игорь Иванов и Андрей Бирюков. Также получили травмы несколько журналистов и милиционеров.

Мемориал в честь Игоря Иванова и Андрея Бирюкова

Свидетели отмечают, что у пророссийских активистов было огнестрельное оружие. Виктор Сердюк, бывший милиционер и эксперт "Группы 2 мая" (Группа журналистов и экспертов, которые осуществляли независимое расследование, — ред.), отмечал, что милиция была "деморализована из-за событий Майдана, ситуация в Крыму и на Донбассе. Правоохранители не понимали, что им делать и кому подчиняться. Поэтому допускали ошибки и действовали неквалифицированно".

Эксперты отмечают, что правоохранители действовали непрофессионально

Впоследствии столкновения переместились на Куликово поле, где сепаратисты заняли позиции в Доме профсоюзов и где был палаточный городок Антимайдана.

Вооруженные сепаратисты на улицах Одессы

"Там пять палаток стояло, посреди сцены, как раз напротив центрального входа. У них там была харчевня. Они кормили свое войско. Между палатками, были мешки с песком, баррикады, колючка всякая... Мы пришли, а тут уже жгли какие-то бумаги, какой-то костер уже горел", — вспоминает участник событий Дмитрий.

Когда начался пожар, люди из проукраинского лагеря пытались помочь тем антимайдановцам, которые остались в здании, рассказал участник событий Виталий Свичинский: "Эти все пророссийские элементы спрятались, это трудно сказать, они зашли в здание и начали оттуда бросать "коктейли Молотова", стрелять в граждан и так далее. Большинство тех "коктейлей Молотова" разбивались прямо в здании. Это не был сознательный поджог. Они поджигали сами себя. Мы как самооборона приняли для себя трудное решение и мы делали все возможное, чтобы спасти граждан, которые фактически в горящем здании находятся".

Пожар в Доме Профсоюзов на Куликовом поле

Как зафиксировала "группа 2 мая", пожарные и проукраинские активисты эвакуировали людей, находившихся в Доме профсоюзов. Но ГСЧС задержались почти на час, поэтому пожар в Доме профсоюзов разгорелся.

Впоследствии судебные эксперты установили, что очагов пожара в Доме профсоюзов было пять. Из-за двух из них, которые произошли на лестнице, люди были заблокированы в помещении.

В результате, по официальной версии следствия, 32 человека погибли от угарного газа, еще 10 умерли, выпрыгивая из окон. Среди жертв было 34 мужчины, 7 женщин и несовершеннолетний юноша. Всего 2 мая 2014 года были травмированы более 200 человек.

После трагедии Одесский городской совет принял решение о трехдневном трауре в городе. Два дня траура 3 и 4 мая были объявлены в Украине.

4 мая 2014 года, когда 67 задержанных участников событий 2 мая пытались вывезти в Приморский районный суд, пророссийские активисты начали штурм и требовали выпустить задержанных. К митингующим вышел начальник Одесской милиции, Дмитрий Фучеджи, который со ссылкой на прокурора области принял решение отпустить задержанных.

Впоследствии, 6 мая 2014 года, начальника Одесской милиции задержали по обвинению в сотрудничестве с сепаратистами. Однако уже 8 мая Дмитрий Фучеджи сбежал из Одессы в Приднестровье. В 2023 году его приговорили к 15 годам за решеткой заочно. Начальник главного управления МВД в Одесской области. Петр Луцюк, был уволен с должности.

Дмитрий Фучеджи сбежал из Украины

26 июля 2017 в Одессе полиция задержала бывшего первого заместителя ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Руслана Великого, который "не принял меры к направлению имеющихся сил и средств для тушения пожара в Доме профсоюзов".

В 2025 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. Суд отметил, что власти Украины допустили определенные нарушения и должны выплатить компенсации. В то же время он отметил, что события в значительной степени были вызваны российской пропагандой. Стоит заметить, что в суд обратились представители обеих сторон того противостояния. Среди них — родные двух проукраинских активистов, погибших от огнестрельных ранений, а также родственники трех случайных прохожих, которые тоже стали жертвами стрельбы. Другие истцы — это участники пророссийского "антимайдана" или их семьи, которые потеряли близких в пожаре.

Суд подчеркнул, что государство Украина не только не смогло предотвратить трагедию, но и в дальнейшем не прилагало достаточных усилий для наказания виновных.

ЕСПЧ указал, что "органы полиции проигнорировали имеющуюся разведывательную информацию и соответствующие предупредительные сигналы и готовились к обычному футбольному матчу 2 мая 2014 года. Не было приложено никаких усилий для усиления, количественного или качественного, имеющихся на тот день полицейских сил для поддержания общественного порядка в городе", — говорится в решении суда.

ЕСПЧ также предположил, что между полицией и активистами "антимайдана" мог быть сговор.

"По мнению суда, неактивность полиции в попытке остановить первую волну насилия против проукраинских протестующих, а также явные признаки возможного сговора между полицией и активистами "антимайдана", стали одной из причин, если не основной, для волны насилия в ответ, когда возмущенные сторонники Майдана решили отомстить", — говорится в решении ЕСПЧ.

Также установлено, что пожарные машины умышленно задержали на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей. Начальник одесского управления ГСЧС Владимир Боделан, который приказал не отправлять пожарных, через два года также сбежал в Россию. В сентябре 2023 года Боделан добровольно заступил на должность заместителя оккупационного губернатора Херсонской области.

Спасатели не ехали на вызовы

"...господин Боделан присутствовал на месте событий и лично наблюдал за событиями, а пожарная часть была всего в 650 метрах", — отмечает суд. 28 февраля 2025 года Владимиру Боделану заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Ему светит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

В решении ЕСПЧ также указал на то, что местные власти сознательно уничтожали доказательства под видом "уборки" территории.

Людей из Дома Профсоюзов спасали участники столкновений

А также суд неоднократного подчеркнул, что главной причиной событий стала деятельность России, направленная на дестабилизацию Украины, ведь именно российская дезинформация и пропаганда разжигали напряжение: "Пророссийское движение "Куликово поле" в Одессе в значительной степени полагалось на агрессивную и эмоциональную дезинформацию и пропагандистские сообщения о новом украинском правительстве и сторонниках Майдана, которые распространялись российскими властями и медиа".

В 2026 году Черноморский городской суд Одесской области начал повторное рассмотрение дела о столкновениях на Греческой площади 2 мая 2014 года. В нем фигурируют 19 обвиняемых, среди которых 17 граждан Украины и двое россиян. Сергея Долженкова и Евгения Мефедова следствие считает организаторами массовых беспорядков.

В суд передали обвинительные акты в отношении 29 человек: одно дело закрыли из-за смерти фигуранта (2016 год), 19 человек оправдали (2017 год), трое получили обвинительные приговоры (2017-2018 годы), еще по девяти людям судебное разбирательство продолжается.

А в ночь на 1 мая ВС РФ ударили по жилым домам в Одессе.