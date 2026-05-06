Когда в школах Киева прозвучит последний звонок: в КГГА назвали дату

В июне учебные заведения будут работать в формате дополнительных занятий и программ поддержки.

Для выпускников 11-х классов в мае могут изменить формат обучения — школы при необходимости будут переходить на индивидуально-групповую модель. Это позволит ученикам сосредоточиться на предметах для поступления и подготовке к экзаменам, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Выдача документов об образовании будет происходить с соблюдением требований безопасности:

начальное образование — с 1 по 5 июня;

базовое среднее — с 8 до 12 июня;

полное общее среднее — с 19 по 26 июня.

В июне основной акцент сделают на преодолении образовательных потерь. Для этого в школах организуют дополнительные занятия, кружки и программы поддержки учащихся.

Также будут проводить учебные практики по предмету "Защита Украины", тренинги по тактической медицине, минной безопасности и гражданской защите, а также занятия по цифровой грамотности.

Кроме того, для детей организуют языковые клубы, летние образовательные студии, творческие мастер-классы и STEM-активности.

