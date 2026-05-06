Коли у школах Києва пролунає останній дзвоник: в КМДА назвали дату

У червні заклади освіти працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки.

Для випускників 11-х класів у травні можуть змінити формат навчання — школи за потреби переходитимуть на індивідуально-групову модель. Це дозволить учням зосередитися на предметах для вступу та підготовці до іспитів, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Видача документів про освіту відбуватиметься з дотриманням безпекових вимог:

початкова освіта — з 1 до 5 червня;

базова середня — з 8 до 12 червня;

повна загальна середня — з 19 до 26 червня.

У червні основний акцент зроблять на подоланні освітніх втрат. Для цього у школах організують додаткові заняття, гуртки та програми підтримки учнів.

Відео дня

Також проводитимуть навчальні практики з предмета "Захист України", тренінги з тактичної медицини, мінної безпеки та цивільного захисту, а також заняття з цифрової грамотності.

Крім того, для дітей організують мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-активності.

Нагадаємо, із київського ліцею звільнили вчителя, який спілкувався російською на уроках, що зафіксували на відео учні старших класів. На нього склали протокол про адміністративне правопорушення.

Також ми повідомляли, що в одному із міст Сумщини діти навчаються тільки під землею через постійні атаки росіян.