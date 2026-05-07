Лубинец раскритиковал проект нового Трудового кодекса: что не так с документом

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте отсутствуют минимальные и максимальные пределы ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков.

По его мнению, это является неправильным подходом, ведь законодатель должен давать рамки. Об этом он сказал во время нового выступления, передает канал Новости.LIVE.

"А все отдается на коллективные или трудовые договоры. Я считаю это неправильным. Это может быть в пределах уже определенного законом. В зависимости от конкретного коллектива, конкретно чем он занимается, уже принимают решение от минимального до максимального", — заявил он.

Омбудсмен также заявил о необходимости учета украинской специфики, в частности ситуации с людьми, пропавшими без вести из-за войны. Он привел конкретный пример, когда жене военного, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, отказали в праве на отпуск как одинокой матери из-за отсутствия судебного решения о признании мужа без вести пропавшим. Лубинец напомнил, что этот статус предоставляется автоматически после внесения данных в соответствующий реестр, поэтому эти гарантии должны быть прямо прописаны в Трудовом кодексе.

"Для того, чтобы, например, воспользоваться отпуском для одинокой матери или одинокого отца, в проекте написано, что должно быть решение суда о признании безвестно отсутствующим. Зато лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах, автоматически приобретает этот статус с момента внесения этих сведений в реестр. Итак, у нас есть специфика", — заявил он.

Также омбудсмен обратил внимание на неурегулированность вопроса медицинских осмотров для работников бюджетной сферы. Отдельно отметил проблему работников, которые находятся в простое не по собственной вине, а из-за последствий российской агрессии.

"Так же у нас есть сейчас несовпадение между тем, что в проекте действующего законодательства, вопрос не урегулирован для работников бюджетных учреждений. По состоянию на сегодня у нас, исходя из порядка Национальной службы здоровья Украины, все органы, которые предоставляют эти услуги, являются некоммерческими предприятиями. Они должны получать финансирование по договорам о медицинском обслуживании. По сути, у нас сейчас это не предусмотрено законодательством. Нам или надо это возлагать на органы местного самоуправления, чтобы они платили за своих работников, или это должна быть отдельная бюджетная строка в государственном бюджете Украины", — предложил он.

Что известно о новом Трудовом кодексе

Напомним, что в 2024 году проект нового Трудового кодекса, над которым работали в Министерстве экономики, уже опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины для дальнейшего обсуждения. Как говорится в пояснительной записке к документу, действующий Кодекс формировался в условиях ориентации на индустриальную экономику и существования системных крупных предприятий, которые были флагманами экономики.

Также Фокус писал, что ждет украинцев в новом Трудовом кодексе. В Верховной Раде рассматривают проект нового Трудового кодекса №14386, зарегистрированный в январе 2026 года. Его цель — адаптировать украинские правила труда к современной экономике и директивам Европейского Союза.

Профильный комитет уже рекомендовал его, но голосование в первом чтении еще не состоялось. В случае принятия, кодекс начнет действовать только через шесть месяцев после завершения военного положения. А пока действующим в Украине остается старый КЗоТ, а все нормы по отпускам, декретам и трудовым гарантиям работают без изменений.