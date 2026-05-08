Драка из-за рассвета в ботсаду Гришко: киевлянин отказался платить за вход и подрался с охранником

В Киеве у входа в Ботанический сад им. Гришко произошла стычка между посетителем и охранником. Мужчина пытался бесплатно пройти на территорию рано утром, но охрана заявила, что вход остается платным даже вне основного графика работы.

Об этом говорится в сюжете телеканала "КИЕВ24".

В сети распространили видео конфликта, который произошел около шести утра 7 мая. По словам очевидцев, мужчина хотел попасть в ботсад, чтобы встретить рассвет, однако отказался оплачивать вход.

В ботаническом саду объяснили, что территория является объектом природно-заповедного фонда, поэтому плата за посещение действует постоянно. Там напомнили, что официальный график работы в мае — с 7:00 до 22:00, а кассы начинают работать с 8:00. До этого времени посетители могут оплатить билет безналично через терминалы возле турникетов.

"Есть закон Украины о природно-заповедном фонде. Там прописано четко, что устанавливается плата. Поэтому когда сад открыт, он всегда платный", — заявили в ботсаду.

Часть киевлян в соцсетях поддержала мужчину и призвала разрешить бесплатные утренние посещения. Другие стали на сторону ботсада и отметили, что за вход в заповедную зону нужно платить независимо от времени.

В ботсаду также сообщили, что сейчас рассматривают возможность сделать посещение рассветов бесплатным. Если такое решение примут, об этом обещают сообщить официально.

Что известно о ботсаде Гришко в Киеве

Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко — научно-исследовательское учреждение Национальной академии наук, которое имеет площадь 130 га и расположено в центре Киева. Главное назначение сада — проведение исследований, сохранение генофонда растений и просветительская деятельность. На территории размещена оранжерея. Общее количество видов растений, которое выращивается в центре столицы — 17 тыс.

В 2024 году администрация ботанического сада им. Гришко уже жаловалась на утренние несанкционированные посещения. Тогда киевляне массово приходили встречать рассвет и фотографироваться во время цветения сирени, а часть людей перелезала через забор еще до открытия сада. В ботсаду заявляли, что такие действия могут повредить коллекции растений, поэтому призывали соблюдать правила посещения.

