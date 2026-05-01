Киевское водохранилище стремительно мелеет: что происходит и при чем здесь армия РФ

Уровень воды в Киевском водохранилище существенно упал весной, что может повредить нересту рыбы и экосистеме.

Об этом сообщает ТСН.ua.

В сети появились кадры обмеления: в районе села Лютеж Вышгородского района Киевской области обнажились участки дна, которые ранее были под водой, и люди могут пешком добраться до объектов, которые ранее были частично затоплены.

Эколог Александр Соколенко заявил, что весенние сбросы воды опасны для рыбы.

"Сейчас период нереста, а такое обмеление негативно влияет на рыбу. Если бы это было зимой или осенью, вред был бы меньше", — пояснил он.

По его словам, верхняя часть водохранилища является ключевым местом для нереста из-за мелководья и поймы.

Эксперт также отметил, что не припоминает подобных масштабных сбросов воды именно весной. Нормальным считается колебание уровня воды в пределах 1,5 метра, однако нынешнюю ситуацию сложно объяснить без официальных данных.

Відео дня

Соколенко назвал несколько возможных причин обмеления: технические работы или неисправности на Киевской ГЭС, подготовка к половодью или превентивные меры из-за угрозы атак РФ.

"Воду могут сбрасывать, чтобы освободить место для паводка или уменьшить риски в случае ударов по гидросооружениям", — сказал он.

Подобная ситуация уже возникала в августе-сентябре 2024 года после атак россиян по плотине. Тогда сброс воды объясняли безопасностью для Киева и ниже по течению населенных пунктов.

Сейчас в верховьях Днепра и Десны фиксируют половодье. В КГГА неофициально предполагают, что сброс воды связан именно с подготовкой к нему. В то же время в Укргидроэнерго заявили, что предоставят объяснения только после официального запроса.

