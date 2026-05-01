Київське водосховище стрімко міліє: що відбувається і до чого тут армія РФ

Рівень води у Київському водосховищі суттєво впав навесні, що може зашкодити нересту риби та екосистемі.

У мережі з’явилися кадри обміління: у районі села Лютіж Вишгородського району Київської області оголилися ділянки дна, які раніше були під водою, й люди можуть пішки дістатися до об’єктів, що раніше були частково затоплені.

Еколог Олександр Соколенко заявив, що весняні скиди води є небезпечними для риби.

“Зараз період нересту, а таке обміління негативно впливає на рибу. Якби це було взимку чи восени, шкода була б меншою”, — пояснив він.

За його словами, верхня частина водосховища є ключовим місцем для нересту через мілководдя та заплави.

Експерт також зазначив, що не пригадує подібних масштабних скидів води саме навесні. Нормальним вважається коливання рівня води в межах 1,5 метра, однак нинішню ситуацію складно пояснити без офіційних даних.

Соколенко назвав кілька можливих причин обміління: технічні роботи або несправності на Київській ГЕС, підготовка до водопілля або превентивні заходи через загрозу атак РФ.

“Воду можуть скидати, щоб звільнити місце для паводку або зменшити ризики у разі ударів по гідроспорудах”, — сказав він.

Подібна ситуація вже виникала у серпні-вересні 2024 року після атак росіян по греблі. Тоді скид води пояснювали безпекою для Києва та нижчих за течією населених пунктів.

Наразі у верхів’ях Дніпра та Десни фіксують водопілля. У КМДА неофіційно припускають, що скид води пов’язаний саме з підготовкою до нього. Водночас в Укргідроенерго заявили, що нададуть пояснення лише після офіційного запиту.

Раніше повідомлялося, що у Київському водосховищі різко впав рівень води. У районі Лютежа оголився ДОТ №581, до якого тепер можна дістатися пішки, хоча раніше він був затоплений.

