Бійка через світанок у ботсаду Гришка: киянин відмовився платити за вхід і почубився з охоронцем

У Києві біля входу до Ботанічного саду ім. Гришка сталася сутичка між відвідувачем та охоронцем. Чоловік намагався безплатно пройти на територію рано-вранці, але охорона заявила, що вхід залишається платним навіть поза основним графіком роботи.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "КИЇВ24".

У мережі поширили відео конфлікту, який стався близько шостої ранку 7 травня. За словами очевидців, чоловік хотів потрапити до ботсаду, щоб зустріти світанок, однак відмовився оплачувати вхід.

У ботанічному саду пояснили, що територія є об’єктом природно-заповідного фонду, тому плата за відвідування діє постійно. Там нагадали, що офіційний графік роботи у травні — з 7:00 до 22:00, а каси починають працювати з 8:00. До цього часу відвідувачі можуть оплатити квиток безготівково через термінали біля турнікетів.

"Є закон України про природно-заповідний фонд. Там прописано чітко, що встановлюється плата. Тому коли сад відкритий, він завжди платний", — заявили в ботсаду.

Відео дня

Частина киян у соцмережах підтримала чоловіка та закликала дозволити безкоштовні ранкові відвідування. Інші стали на бік ботсаду та наголосили, що за вхід до заповідної зони потрібно платити незалежно від часу.

У ботсаду також повідомили, що зараз розглядають можливість зробити відвідування світанків безкоштовним. Якщо таке рішення ухвалять, про це обіцяють повідомити офіційно.

Що відомо про ботсад Гришка у Києві

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка — науково-дослідна установа Національної академії наук, яка має площу 130 га та розташована у центрі Києва. Головне призначення саду — проведення досліджень, збереження генофонду рослин та просвітницька діяльність. На території розміщена оранжерея. Загальна кількість видів рослин, яка вирощується у центрі столиці — 17 тис.

У 2024 році адміністрація ботанічного саду ім. Гришка вже скаржилась на ранкові несанкціоновані відвідування. Тоді кияни масово приходили зустрічати світанок і фотографуватись під час цвітіння бузку, а частина людей перелазила через паркан ще до відкриття саду. У ботсаду заявляли, що такі дії можуть зашкодити колекції рослин, тому закликали дотримуватись правил відвідування.

Нещодавно стало відомо, що рівень води у Київському водосховищі різко знизився. Екологи попереджають, що обміління може зашкодити нересту риби та екосистемі, а серед можливих причин називають підготовку до паводку, технічні роботи на Київській ГЕС або превентивні заходи через загрозу атак РФ.