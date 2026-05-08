В Киеве в ботсад выстроилась огромная очередь с самого утра: что происходит (фото)

Национальный ботанический сад им. М. Гришко Национальной академии наук Украины в Киеве стал настоящим местом паломничества любителей красивого контента для соцсетей в первые дни мая.

Очереди у входа в него растянулись на десятки метров. Соответствубщие фото публикуют местные Telegram-каналы, в том числе "Ей, Киев".

"Такие огромные очереди в ботсад выстроились с 7 (!) утра – там начала цвести сирень и киевлян уже не сдержать", — говорится в подписи к фото.

Желающие сделать красивые кадры в цветущем саду с утра пораньше уже стоят в очереди Фото: Telegram

Такое явление в мае — абсолютно привычная картина, которая наблюдается ежегодно. В связи с очередями администрация ботсада даже выпустила специальное заявление, в котором регламентируются правила посещения.

В первую очередь посетителям напомнили, что ботсад не является ни общественным парком, ни городским сквером.

"Сад, которому почти 90 лет, который создавался невероятными усилиями нескольких поколений работников, в самые тяжелые послевоенные годы и сохранялся и приумножался в сложные 90-е и продолжает развиваться сейчас, в последнее время испытывает несанкционированное нашествие посетителей желающих "встретить рассвет" или сделать фото до рассвета", — констатирует руководство.

Відео дня

Киевлян и гостей столицы заверили в том, что сотрудники ботсада рады каждому посетителю, но подчеркнули: коллектив продолжает работать и улучшать привлекательность сада в нынешние нелегкие годы военного положения и стремится к элементарному уважению их работы.

"Поэтому просим соблюдать установленные правила и уважать работников нашего учреждения, которые прилагают немало усилий, чтобы прогулка по ботаническому саду доставляла только удовольствие!" — говорится в заявлении.

В период цветения сирени в ботсаду настоящий аншлаг

График работы ботанического сада

В период цветения сирени и массового посещения ботанического сада в течение мая Национальный ботанический сад имени М.М.Гришка НАН Украины открыт для посетителей без выходных: с 7:00 до 22:00, кассы работают с 8:00 до 21:30.

с 7:00 до 8:00 входные билеты можно приобрести только путем безналичного расчета при входе (через Pay Pass турникеты).

Оранжерейный комплекс открыт для посещения ежедневно с 11:00 до 18:00, продажа билетов осуществляется при входе в оранжерей, прекращается в 17:30, санитарные дни: понедельник, вторник.

Национальный ботанический сад имени М.М.Гришка является научным учреждением Национальной академии наук Украины и входит в состав природно-заповедного фонда Украины.

На площади 129,86 га созданы уникальные по качественному и количественному составу коллекции цветочно-декоративных, лекарственных, плодовых, овощных, пряноароматических, кормовых и технических растений из всех ботанико-географических регионов мира, которые сортируются на сортах.

Здесь собрана лучшая в мире коллекция форм кизила настоящего, самая большая в Восточной Европе коллекция дуба, клена, липы, березы, ореха, сирени, дикорастущих плодовых растений. Все коллекции особенно ценны с точки зрения сохранения разнообразия растений ех situ. В теплицах произрастают некоторые редкие тропические виды и даже исчезнувшие в естественных условиях.

В НБС имени М.М.Гришко создана одна из крупнейших в мире коллекций живых растений умеренного пояса Евразии, которая насчитывает 1178 видов из 113 семейств, в том числе деревьев, кустов и полукустов – 317 видов, травянистых растений – 861 вид.

Составляющей этой коллекции являются редкие и исчезающие виды, 59 видов эндемиков, 33 – реликтов, 136 видов, занесенных в Красную книгу Украины и 33 – занесенных в Красные книги России, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Грузии и других стран, которые произрастают на участке "Редкие Украины.

Тут же, срели прочего, можно увидеть единственную в Украине коллекцию цветковых растений открытого грунта (4000 видов и сортов), где представлены все группы цветниковых культур – коллекции астильбы, гиацинтов, гладиолуса, георгины, лилии, петушков, пионов, тюльпанов, хризантемы, астры, канны, газоны.

Всего ботсад насчитывает более 17 тысяч видов, сортов и форм растений. Например, только коллекция орхидей превышает 600 видов, форм, сортов и гибридов.

Напомним, посетитель ботсада подрался с охранником.

Также сообщалось, что наместник Ионинского монастыря в ботсаду Киева заразился коронавирусом.