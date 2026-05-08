У Києві до ботсаду вишикувалася величезна черга з самого ранку: що відбувається (фото)

Національний ботанічний сад ім. М. Гришка Національної академії наук України в Києві став справжнім місцем паломництва любителів красивого контенту для соцмереж у перші дні травня.

Черги біля входу в нього розтягнулися на десятки метрів. Відповідні фото публікують місцеві Telegram-канали, зокрема "Ей, Київ".

"Такі величезні черги до ботсаду вишикувалися з 7 (!) ранку — там почав цвісти бузок, і киян уже не стримати", — ідеться в підписі до фото.

Охочі зробити гарні кадри в квітучому саду з ранку раніше вже стоять у черзі

Таке явище в травні — абсолютно звична картина, яка спостерігається щороку. У зв'язку з чергами адміністрація ботсаду навіть випустила спеціальну заяву, в якій регламентуються правила відвідування.

Насамперед відвідувачам нагадали, що ботсад не є ні громадським парком, ні міським сквером.

"Сад, якому майже 90 років, який створювався неймовірними зусиллями кількох поколінь працівників, у найтяжчі повоєнні роки, який зберігався й примножувався у складні 90-ті й продовжує розвиватися нині, останнім часом зазнає несанкціонованої навали відвідувачів, які бажають "зустріти світанок" або зробити фото до світанку", — констатує керівництво.

Киян і гостей столиці запевнили в тому, що співробітники ботсаду раді кожному відвідувачу, але наголосили: колектив продовжує працювати й покращувати привабливість саду в нинішні нелегкі роки воєнного стану та прагне елементарної поваги до їхньої роботи.

"Тож просимо дотримуватися встановлених правил і поважати працівників нашого закладу, які докладають чимало зусиль, щоб прогулянка ботанічним садом приносила лише задоволення!" — ідеться в заяві.

У період цвітіння бузку в ботсаду справжній аншлаг

Графік роботи ботанічного саду

У період цвітіння бузку та масового відвідування ботанічного саду впродовж травня Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка НАН України відкритий для відвідувачів без вихідних: з 7:00 до 22:00, каси працюють з 8:00 до 21:30.

з 7:00 до 8:00 вхідні квитки можна придбати тільки шляхом безготівкового розрахунку при вході (через Pay Pass турнікети).

Оранжерейний комплекс відкритий для відвідування щодня з 11:00 до 18:00, продаж квитків здійснюється при вході в оранжерей, припиняється о 17:30, санітарні дні: понеділок, вівторок.

Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка є науковою установою Національної академії наук України і входить до складу природно-заповідного фонду України.

На площі 129,86 га створено унікальні за якісним і кількісним складом колекції квітково-декоративних, лікарських, плодових, овочевих, пряноароматичних, кормових і технічних рослин з усіх ботаніко-географічних регіонів світу, які сортуються на сортах.

Тут зібрана найкраща у світі колекція форм кизилу справжнього, найбільша у Східній Європі колекція дуба, клена, липи, берези, горіха, бузку, дикорослих плодових рослин. Усі колекції особливо цінні з погляду збереження різноманітності рослин ех situ. У теплицях ростуть деякі рідкісні тропічні види і навіть зниклі в природних умовах.

У НБС імені М.М.Гришка створено одну з найбільших у світі колекцій живих рослин помірного поясу Євразії, що налічує 1178 видів зі 113 родин, зокрема дерев, кущів і напівкущів — 317 видів, трав'янистих рослин — 861 вид.

Складовою цієї колекції є рідкісні та зникаючі види, 59 видів ендеміків, 33 — реліктів, 136 видів, занесених до Червоної книги України та 33 — занесених до Червоних книг Росії, Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії та інших країн, що ростуть на ділянці "Рідкісні України.

Тут же, серед іншого, можна побачити єдину в Україні колекцію квіткових рослин відкритого ґрунту (4000 видів і сортів), де представлено всі групи квітникових культур — колекції астильби, гіацинтів, гладіолуса, жоржини, лілії, півників, півоній, тюльпанів, хризантеми, айстри, канни, газони.

Загалом ботсад налічує понад 17 тисяч видів, сортів і форм рослин. Наприклад, тільки колекція орхідей перевищує 600 видів, форм, сортів і гібридів.

