От удара молнии загорелся дом в Ужгороде: момент попал на видео

Инцидент произошел во время грозы, которая произошла в Ужгороде вечером 15 мая. Момент удара молнии в дом попал на камеры наблюдения

"Мне прислали видео с камер наблюдения, на котором видно момент попадания молнии в многоэтажный дом в Ужгороде. На видео четко видно момент удара молнии. Момент удара на стоп кадре выглядит зрелищно", — сообщил местный журналист Виталий Глагола, который и опубликовал видео.

Впоследствии местные СМИ сообщили, что молния попала в дом возле аэропорта. После удара молнии на крыше дома возник пожар.

Сейчас на месте работают спасатели.

Информация о возможных пострадавших сейчас уточняется. Официальных сообщений на момент публикации новости не было.

Напомним, выяснилось, как на самом деле возникают молнии на Земле. Исследование показало, что энергия, необходимая для создания молний, поступает из лавины электронов, созданных с помощью космических лучей. Они постоянно бомбардируют нашу планету.

