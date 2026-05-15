Від удару блискавки загорівся будинок в Ужгороді: момент потрапив на відео

Інцидент трапився під час грози, яка сталась в Ужгороді ввечері 15 травня. Момент удару блискавки у будинок потрапив на камери спостереження

"Мені надіслали відео з камер спостереження, на якому видно момент влучання блискавки у кількаповерховий будинок в Ужгороді. На відео чітко видно момент удару блискавки. Момент удару на стоп кадрі виглядає видовищно", - повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола, який і опублікував відео.

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що блискавка влучила у будинок біля аеропорту. Після удару блискавки на даху будинку виникла пожежа.

Зараз на місці працюють рятувальники.

Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється. Офіційних повідомлень на момент публікації новини не було.

Нагадаємо, з'ясувалося, як насправді виникають блискавки на Землі. Дослідження показало, що енергія, необхідна для створення блискавок, надходить із лавини електронів, створених за допомогою космічних променів. Вони постійно бомбардують нашу планету.

