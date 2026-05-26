Суд над Богуслаевым: вопрос справедливости процесса все острее встает в суде, - СМИ

В Соломенском районном суде города Киева состоялось очередное заседание по делу Вячеслава Богуслаева. Эксперты указывают на риски нарушения принципа равенства сторон.

Ключевым процессуальным событием на указанном судебном заседании, как пишет Телеграф, стало решение суда разрешить допрос свидетеля, который ранее имел статус обвиняемого по этому же делу, но после заключения соглашения о признании виновности получил процессуальный статус свидетеля.

Сторона защиты Богуслаева возражала против такого допроса, отмечая, что подобная ситуация создает очевидный конфликт интересов и ставит под сомнение независимость будущих показаний. Адвокаты обратили внимание на то, что условия соглашения о признании виновности фактически предусматривают обязанность лица предоставлять обличительные показания в отношении других фигурантов производства. По логике защиты, это создает процессуальную зависимость от стороны обвинения и риск заинтересованности в поддержании уже сформированной версии следствия.

Несмотря на эти аргументы, суд отказал в удовлетворении возражений и назначил допрос свидетеля на следующее заседание.

Эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR отмечают, что подобные ситуации уже были предметом анализа Европейского суда по правам человека.

В частности, в подобных делах ЕСПЧ подчеркивает: когда лицо получает процессуальные преимущества в обмен на сотрудничество со стороной обвинения, возникает риск, что его показания будут направлены не на установление истины, а на поддержание договоренностей со следствием.

По мнению правозащитников, именно поэтому такие показания требуют максимально критической оценки судом.

Не менее острой частью заседания стало продление меры пресечения в отношении Богуслаева. Суд оставил его под стражей, несмотря на аргументы защиты о преклонном возрасте обвиняемого, тяжелом состоянии здоровья и чрезмерной продолжительности содержания.

По состоянию на дату заседания общий срок пребывания Богуслаева под стражей превысил 1255 дней. Защита отмечала, что риски, на которые ссылается прокуратура, в течение лет остаются практически неизменными и формулируются шаблонно — без приведения новых конкретных обстоятельств.

Прокуроры, в свою очередь, ссылались на тяжесть обвинения, возможность влияния на свидетелей и риск укрытия.

Впрочем, международные эксперты обращают внимание, что сама по себе тяжесть обвинения не может годами автоматически оправдывать содержание человека под стражей. Практика ЕСПЧ требует, чтобы каждое новое продление ареста сопровождалось свежим и индивидуализированным анализом рисков, а не повторением стандартных формулировок.

Отдельное внимание во время заседания было уделено состоянию здоровья обвиняемого. Защита заявила о наличии многочисленных хронических заболеваний и рисков для жизни в связи с длительным пребыванием в условиях СИЗО.

Правозащитники также обратили внимание на проблему залога, определенного судом. По мнению экспертов IAC ISHR, размер залога должен быть реальной альтернативой освобождению, а не формальной цифрой, которая фактически делает невозможным выход лица из-под стражи.

Дело Богуслаева все чаще оценивают не только как уголовное производство в отношении конкретного лица, а как тест для украинской системы правосудия на способность придерживаться европейских стандартов даже в наиболее общественно резонансных делах.

Эксперты IAC ISHR в своих выводах уже указывают на системные признаки возможных нарушений статей 3, 5 и 6 Европейской конвенции по правам человека — от автоматизированного продления содержания под стражей до потенциального дисбаланса сторон в судебном процессе.

На этом фоне дальнейший ход процесса может стать показательным не только для украинской судебной практики, но и для международной оценки того, насколько украинская система правосудия способна обеспечить принцип верховенства права в условиях войны и общественного давления.