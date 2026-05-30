"Живчик" оказался в центре скандала после ребрендинга: шрифты имеют "привкус российской армии" (фото)

Популярный газированный напиток "Живчик" изменил собственный "облик" и подвергся ребрендингу. Однако пользователи в сети возмутились тому, что новые шрифты имеют странное сходство с теми, которую используют дизайнеры РФ для армии оккупантов.

Совпадение шрифтов на обновленном дизайне подозрительно похожи на те, которые можно увидеть на продукции "сухпайков" армии РФ. Об этом говорится в заметке команды каталогизации украинских шрифтов Rentafont.

"Выбирая российский шрифт для украинского продукта, даже случайно, вы не только обходите украинский рынок (где много подобных шрифтов), но можете добавить легендарному украинскому напитку привкус российской армии. Живчик, выбросьте это #руссошрифто из вашего дизайна, пожалуйста!", — пишут девелоперы и прикрепляют к посту фотографии со сравнениями шрифтов.

Rentafont обнаружили совпадение шрифтов Живчика с российскими армейскими сухпайками Фото: X (Twitter)

На одном из них можно увидеть, как подпись на этикетке "Живчика" похожа на российский шрифт "Road Radio sans-serif". Его автором и разработчиком является дизайнер под ником Glen Jan.

Шрифт sans-serif присутствует на логотипе "Живчик" Фото: скриншот

На портале Behance в открытом доступе присутствует анкета этого разработчика. Там указано, что он живет или работает в городе Уфа (республика Башкортостан, РФ).

Автор шрифта sans-serif работает или является родом из РФ Фото: скриншот

Совпадение или небрежность: что показывает сравнение шрифтов

Фокус решил проверить визуальное совпадение шрифтов ТМ "Живчик" на предмет присутствующих графических элементов. Соответствующее сравнение мы провели по ряду открытых сервисов — Font Identifier и двух ИИ (Chat GPT и Claude).

Исходное фото для сравнения в поисковиках на совпадение шрифтов Фото: Threads

Загрузив фото с официального аккаунта напитка из Threads, первый поисковик установил присутствие шрифта "sans-serif" в надписи "Яблоко". Также элементы этого шрифта замечены в надписях "СМАКУЙ С ПОЛЬЗОЙ" и "МЫ ИЗМЕНИЛИСЬ".

Совпадения шрифтов "Живчика" и российского шрифта Фото: Скриншот

Искусственный интеллект при анализе также подтверждает, что в надписях "Яблуко", "Смакуй с користю" есть элементы этого шрифта. ИИ убежден, что присутствие шрифта есть на многих частях текста.

"Если говорить именно об этикетке на бутылке, то sans-serif там присутствует, в частности в надписи "ЯБЛУКО" и в мелких информационных текстах", — говорится в ответе после запросов к двум ИИ-сервисам.

Ответ GPT на поиск шрифта на фото с "Живчиком" Ответ Claude на поиск шрифта на фото с "Живчиком"

По состоянию на момент публикации официальный аккаунт "Живчик" никак не прокомментировал совпадение шрифтов. Производитель газированного напитка ЧАО "Оболонь" также не сообщал о совпадении российского шрифта с надписями после ребрендинга "Живчика".

"Верните как было": пользователи высказались против ребрендинга

После публикации нового формата известного напитка, украинские юзеры категорически не приняли новый вид "Живчика". В течение последних дней пользователи призывали вернуть старый логотип и брендирование популярного газированного напитка.

Украинцы не согласны с изменением классического оформления популярного напитка

Наибольшее одобрение имели следующие реплики:

"Верните эту легенду";

"Теперь "Живчик" похож на бутылку масла";

"Верните как было";

"Живчик — это детство, ностальгия, буйство цветов, обязательные зеленые элементы на бутылке как память о временах, когда трава была зеленее";

"Кто придумал изменить дизайн Живчика, должен сидеть в тюрьме".

