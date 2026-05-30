"Живчик" опинився у центрі скандалу після ребрендингу: шрифти мають "присмак російської армії" (фото)

Популярний газований напій "Живчик" змінив власний "вигляд" і зазнав ребрендингу. Однак користувачі в мережі обурилися тому, що нові шрифти мають дивну схожість з тими, яку використовують дизайнери РФ для армії окупантів.

Співпадіння шрифтів на обновленому дизайні підозріло схожі на ті, які можна побачити на продукції "сухпайків" армії РФ. Про це йдеться в дописі команди каталогування українських шрифтів Rentafont.

"Обираючи російський шрифт для українського продукту, навіть випадково, ви не лише ОМИНАЄТЕ український ринок (де багато подібних шрифтів), але можете додати легендарному українському напою присмак російської армії. Живчик, викиньте це #руссошрифто з вашого дизайну, будь ласка!", — пишуть девелопери та прикріпляють до посту світлини з порівняннями шрифтів.

Rentafont виявили збіг шрифтів Живчика з російськими армійськими сухпайками Фото: X (Twitter)

На одному з них можна побачити, як підпис на етикетці "Живчика" схожий. на російський шрифт "Road Radio sans-serif". Його автором і розробником є дизайнер під ніком Glen Jan.

Шрифт sans-serif присутній на логотипі "Живчик" Фото: скриншот

На порталі Behance у відкритому доступі присутня анкета цього розробника. Там указано, що він мешкає або працює в місті Уфа (республіка Башкортостан, РФ).

Автор шрифту sans-serif працює або є родом із РФ Фото: скриншот

Співпадіння чи недбалість: що показує порівняння шрифтів

Фокус вирішив перевірити візуальне співпадіння шрифтів ТМ "Живчик" на предмет присутніх графічних елементів. Відповідне порівняння ми провели за низкою відкритих сервісами — Font Identifier та двох ШІ (Chat GPT і Claude).

Вихідне фото для порівняння у пошуковиках на збіг шрифтів Фото: Threads

Завантаживши фото з офіційного акаунту напою з Threads, перший пошуковик установив присутність шрифту "sans-serif" у написі "Яблуко". Також елементи цього шрифта помічені в написах "СМАКУЙ З КОРИСТЮ" та "МИ ЗМІНИЛИСЬ".

Збіги шрифтів "Живчика" та російського шрифту Фото: Скриншот

Штучний інтелект при аналізі також підтверджує, що в написах "Яблуко", "Смакуй з користю" є елементи цього шрифту. ШІ переконаний, що присутність шрифту є на багатьох частинах тексту.

"Якщо говорити саме про етикетку на пляшці, то sans-serif там присутній, зокрема в написі "ЯБЛУКО" та в дрібних інформаційних текстах", — йдеться у відповіді на запит до двох сервісів — ChatGPT і Claude.

Відповідь GPT на пошук шрифту на фото з "Живчиком" Фото: Скриншот Відповідь Claude на пошук шрифту на фото з "Живчиком"

Станом на момент публікації офіційний акаунт "Живчик" ніяк не прокоментував збіг чи співпадіння шрифтів. Виробник газованого напою ПРаТ "Оболонь" також повідомляв про збіг російського шрифту з написами після ребрендингу "Живчика".

"Поверніть як було": користувачі висловилися проти ребрендингу

Після публікації нового формату відомого напою, українські юзери категорично не прийняли новий вид "Живчика". Протягом останніх днів користувачі закликали повернути старий логотип і брендування популярного газованого напою.

Українці не згодні зі зміною класичного оформлення популярного напою Фото: з відкритих джерел

Найбільше схвалення мали такі репліки:

"Поверніть цю легенду";

"Тепер "Живчик" схожий на пляшку олії";

"Поверніть як було";

"Живчик – це дитинство, ностальгія, буяння кольорів, обов'язкові зелені елементи на пляшці як згадка про часи коли трава була зеленіша";

"Хто придумав змінити дизайн Живчика, має сидіти в тюрмі".

