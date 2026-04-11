Цукерки Roshen у "російській" упаковці: українка поскаржилася на дивне пакування товару в Китаї

У Китаї українка отримала замовлені цукерки Roshen у пакуванні з написом "російські цукерки" та оформленням з російським триколором.

Як повідомила на своїй сторінці в Threads користувачка Анна Пархоменко, вона замовила онлайн цукерки Roshen Sweet Drops, перебуваючи в Китаї. У дописі вона зазначила сам факт отримання замовлення та додала пакування, в якому була доставлена продукція.

На оприлюдненому зображенні видно, що солодощі були запаковані в неофіційну зовнішню упаковку з написом "русские конфеты" та графічним оформленням у кольоровій гамі, схожій на російський триколор. Усередині пакування, за фото, знаходилися цукерки, візуально схожі на продукцію Roshen.

Публікація Анни Пархоменко у Threads Фото: Скриншот

Після публікації допису в коментарях розгорнулася дискусія. Авторка зазначила, що зверталася до магазину з питанням щодо некоректного маркування продукції, однак, за її словами, у відповідь отримала лише реакцію у вигляді емодзі "квіточки". Вона також написала, що прямо вказала продавцю: "Я їм написала, що не треба українські цукерки називати російськими".

Відео дня

У коментарях частина користувачів відреагувала з іронією, дехто навіть жартував про те, що китайцям було настільки байдуже на пакування, що під час створення дизайну вони переплутали порядок кольорів російського прапору.

Інші користувачі ділилися практичними порадами щодо замовлення українських товарів у Китаї. Зокрема, радили перед покупкою уточнювати виробника та купувати лише в офіційних магазинах брендів на локальних платформах. У коментарях зазначалося, що на майданчиках на кшталт Taobao існують офіційні сторінки українських виробників, де продукція продається в оригінальному вигляді, без стороннього пакування.

"У Китаї обов’язково треба запитувати в магазині, хто виробник. Але з мого досвіду: кілька разів я так питала, а основна упаковка все одно приходила ось така. Магазин пояснював, що вони лише перепаковують товар у ці пакети. Можу надіслати магазин у 抖音 –там наші продають продукцію Roshen і не тільки. Правда, асортимент невеликий", — зауважили під дописом автора.

Також у дискусії звучала критика на адресу самої авторки допису. Окремі користувачі вказували на те, що проживання в країні, що підтримує дії агресора, — це, на їхню думку, більш суперечлива ситуація, ніж інцидент із пакуванням цукерок.

"Жити в Китаї, який підтримує рашку у війні проти нас — це норм. А от цукерки рошен невідомо ким і де запаковані у дивний пакет (явно не фірмова упакова) — це страшне", — написали в коментарях.

Варто зауважити, що на момент написання цієї новини Roshen офіційно не коментувала ситуацію.

