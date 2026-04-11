Конфеты Roshen в "российской" упаковке: украинка пожаловалась на необычное оформление товара в Китае

В Китае украинка получила заказанные конфеты Roshen в упаковке с надписью "российские конфеты" и оформлением с российским триколором.

Как сообщила на своей странице в Threads пользовательница Анна Пархоменко, она заказала онлайн конфеты Roshen Sweet Drops, находясь в Китае. В заметке она отметила сам факт получения заказа и добавила упаковку, в которой была доставлена продукция.

На обнародованном изображении видно, что сладости были упакованы в неофициальную внешнюю упаковку с надписью "русские конфеты" и графическим оформлением в цветовой гамме, похожей на российский триколор. Внутри упаковки, по фото, находились конфеты, визуально похожие на продукцию Roshen.

Публикация Анны Пархоменко в Threads Фото: Скриншот

После публикации сообщения в комментариях развернулась дискуссия. Автор отметила, что обращалась в магазин с вопросом о некорректной маркировке продукции, однако, по ее словам, в ответ получила лишь реакцию в виде эмодзи "цветочки". Она также написала, что прямо указала продавцу: "Я им написала, что не надо украинские конфеты называть российскими".

В комментариях часть пользователей отреагировала с иронией, некоторые даже шутили о том, что китайцам было настолько безразлично на упаковку, что при создании дизайна они перепутали порядок цветов российского флага.

Другие пользователи делились практическими советами по заказу украинских товаров в Китае. В частности, советовали перед покупкой уточнять производителя и покупать только в официальных магазинах брендов на локальных платформах. В комментариях отмечалось, что на площадках вроде Taobao существуют официальные страницы украинских производителей, где продукция продается в оригинальном виде, без посторонней упаковки.

"В Китае обязательно надо спрашивать в магазине, кто производитель. Но из моего опыта: несколько раз я так спрашивала, а основная упаковка все равно приходила вот такая. Магазин объяснял, что они только перепаковывают товар в эти пакеты. Могу отправить магазин в 抖音 — там наши продают продукцию Roshen и не только. Правда, ассортимент небольшой", — отметили под заметкой автора.

Также в дискуссии звучала критика в адрес самого автора сообщения. Отдельные пользователи указывали на то, что проживание в стране, поддерживающей действия агрессора, — это, по их мнению, более противоречивая ситуация, чем инцидент с упаковкой конфет.

"Жить в Китае, который поддерживает рашку в войне против нас — это норм. А вот конфеты рошен неизвестно кем и где упакованы в странный пакет (явно не фирменная упаковка) — это страшное", — написали в комментариях.

Стоит заметить, что на момент написания этой новости Roshen официально не комментировала ситуацию.

Напомним, что украинец в одном из магазинов города Майами, что в США, заметил "Киевский торт", на упаковке которого указано о месте производства и юридический адрес в Москве.

Также Фокус писал, что в 2024 году Росфинмониторинг внес пятого президента Украины и народного депутата Верховной Рады Петра Порошенко в реестр "террористов и экстремистов". Кроме этого, в обнародованный список попал его старший сын и бывший гендиректор фабрики "Рошен" в Липецкой области Олег Казаков.