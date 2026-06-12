Профессия вместе с аттестатом: МОН утвердило новую программу для старшеклассников

С 1 сентября 2027 года учащиеся, переходящие в 10 класс, смогут выбирать между профильным обучением по профессиональному направлению и академическому направлению.

Обучение по профессиональному направлению будет совмещать получение полного общего среднего образования с овладением практическими навыками, сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Это прописано в Типовой образовательной программе профильного среднего образования по профессиональному направлению, утвержденной МОН.

Старшеклассники смогт учиться по одному из 10 профилей:

аграрный;

строительный;

транспортно-логистический;

инженерно-технологический;

медицинский;

ИТ;

бизнес и администрирование;

образовательно-гуманитарный;

гостеприимство и организация событий;

услуги красоты и дизайна.

"Новая программа дает старшеклассникам больше возможностей для осознанного выбора будущего. Учащиеся смогут не только получить полное среднее образование, но и знакомиться с профессиями, получать практический опыт и лучше понимать, какой профессиональный путь они хотят выбрать. Это важный шаг в реформе среднего образования, где обучение связано с реальной жизнью и будущей карьерой", — заявил заместитель главы МОН Дмитрий Завгородний.

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Как уточнили в ведомстве, обучение будет продолжаться три года и составит 180 кредитов ЕКТС аудиторного и самостоятельного обучения.

Каждый год доля профильного обучения будет увеличиваться, чтобы учащиеся могли постепенно углублять знания и практические навыки. В первый год они будут проходить профильно-адаптационный этап, а в течение двух лет — углублять знания и практические навыки.

В МОН подчеркнули, что более трети программы будут направлены на профильные образовательные компоненты, связанные с выбранной сферой деятельности, а еще свыше 11% составят дисциплины, которые учащиеся смогут выбирать в соответствии с собственными интересами и потребностями рынка труда.

В зависимости от выбранного профиля будут коррелироваться и школьные предметы.

"Например, в ИТ-профиле увеличен объем математики и цифровых технологий, в медицинском профиле – биологии и химии, а в профиле "Бизнес и администрирование" – математики и иностранного языка", — говорится в сообщении МОН.

Особенностью программы есть то, что общеобразовательные предметы будут изучаться через практический профессиональный контекст. К примеру, математика в ИТ-профиле будет связана с алгоритмами и цифровыми технологиями, иностранный язык в профиле "Бизнес и администрирование" — с профессиональной коммуникацией, а отдельные темы по биологии в транспортно-логистическом профиле — со здоровьем водителя и безопасностью труда.

В министерстве отмечают, что такой подход отвечает практикам многих европейских стран. Например, в Финляндии, Австрии, Германии и других странах ЕС профессиональное направление является полноценной составляющей старшей школы, а почти каждый второй старшеклассник учится по программам профессионального образования.

После окончания учебы выпускники получат свидетельство о полном общем среднем образовании, а также возможность подтвердить профессиональную квалификацию через квалификационные центры.

После этого они уже сами бдут решать, продолжить ли дальнейшее обучение по специальности в высших учебных заведениях или пойти работать, имея уже полученные знания и навыки.

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