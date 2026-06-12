Професія разом з атестатом: МОН затвердило нову програму для старшокласників

З 1 вересня 2027 року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обирати між профільним навчанням за професійним напрямом та академічним напрямом.

Навчання за професійним напрямом поєднуватиме здобуття повної загальної середньої освіти з опануванням практичних навичок, повідомили в Міністерстві освіти і науки України. Це передбачено в Типовій освітній програмі профільного середнього освіти за професійним напрямом, затвердженій МОН.

Старшокласники зможуть навчатися за одним із 10 профілів:

аграрний;

будівельний;

транспортно-логістичний;

інженерно-технологічний;

медичний;

ІТ;

бізнес та адміністрування;

освітньо-гуманітарний;

гостинність та організація заходів;

послуги краси та дизайну.

"Нова програма надає старшокласникам більше можливостей для усвідомленого вибору майбутнього. Учні зможуть не тільки здобути повну середню освіту, а й ознайомитися з професіями, набути практичного досвіду та краще зрозуміти, який професійний шлях вони хочуть обрати. Це важливий крок у реформі середньої освіти, де навчання пов'язане з реальним життям і майбутньою кар'єрою", — заявив заступник голови МОН Дмитро Завгородній.

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Як уточнили у відомстві, навчання триватиме три роки і становитиме 180 кредитів ЄКТС аудиторних та самостійних занять.

Щороку частка профільного навчання буде збільшуватися, щоб учні могли поступово поглиблювати знання та практичні навички. У перший рік вони проходитимуть профільний адаптаційний етап, а протягом двох років — поглиблюватимуть знання та практичні навички.

У МОН наголосили, що понад третину програми буде присвячено профільним навчальним компонентам, пов’язаним з обраною сферою діяльності, а ще понад 11% становитимуть дисципліни, які учні зможуть обирати відповідно до власних інтересів та потреб ринку праці.

Залежно від обраного профілю будуть узгоджуватися й шкільні предмети.

"Наприклад, у ІТ-профілі збільшено обсяг математики та цифрових технологій, у медичному профілі — біології та хімії, а в профілі "Бізнес та адміністрування" — математики та іноземної мови", — йдеться у повідомленні МОН.

Особливістю програми є те, що загальноосвітні предмети вивчатимуться в рамках практичного професійного контексту. Наприклад, математика в ІТ-профілі буде пов’язана з алгоритмами та цифровими технологіями, іноземна мова в профілі "Бізнес та адміністрування" — з професійною комунікацією, а окремі теми з біології в транспортно-логістичному профілі — зі здоров’ям водія та безпекою праці.

У міністерстві зазначають, що такий підхід відповідає практиці багатьох європейських країн. Наприклад, у Фінляндії, Австрії, Німеччині та інших країнах ЄС професійна освіта є повноцінною складовою старшої школи, а майже кожен другий старшокласник навчається за програмами професійної освіти.

Закінчивши навчання випускники отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту, а також можливість підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри.

Після цього вони вже самі вирішуватимуть, чи продовжувати навчання за фахом у вищих навчальних закладах, чи піти працювати, маючи вже набуті знання та навички.

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