Больше лисы, меньше волка: в Чернобыльской зоне подтвердилось обитание редкого животного

В Чернобыльском заповеднике обнаружен шакал. Животное сбила машина.

Его появление подтвердил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Соответствующая публикация появилась на странице заповедника в Facebook.

Животное нашли 2 июня на дороге между Чернобылем и Припятью. Оно погибло под колесами автомобиля.

"Эта находка стала важным подтверждением присутствия вида на территории Заповедника, ведь раньше его фиксировали только с помощью фотоловушек, следов и визуальных наблюдений", — говорится в публикации.

Животное нашли на дороге между Припятью и Чернобылем Фото: Facebook

Шакал обыкновенный (золотистый): что о нем известно

Ученые отмечают, что это животное активно расселяется в Украине, хотя в Чернобыльском заповеднике оно пока остается редким видом. Больше представителей этого вида — в южных регионах: Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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Как рассказали в заповеднике, причина расселения шакалов носит глобальный характер. В настоящее время в Европе растет численность почти всех хищных млекопитающих: кота, лисы, волка, медведя, рыси. Однако почему шакалы не заселили территорию Полесь, ответов пока нет.

"Шакал занимает экологическую нишу между волком и лисой. Присутствие этого животного в Чернобыльском заповеднике может несколько уменьшить численность лисы и уссурийского енота (енотовидного пса). Ее появление, несомненно, изменит ситуацию. Однако это не катастрофически. Как известно, лиса и уссурийский енот являются основными переносчиками бешенства", — отмечают сотрудники заповедника.

О шакалах в Полесье информации не особо много. Они — больше лисы и меньше волка по размеру, весят около 15 кг. Их шерсть серая или рыжевато-золотистая. Хвост у шакалов сравнительно короткий с черным кончикоам, а подушечки средних пальцев передних лап несколько срослись, что позволяет идентифицировать его следы.

Следы шакала довольно легко идентифицировать Фото: Facebook

Шакалы ведут малозаметный способ жизни, а наибольшую активность проявляют ночью. Они всеядны, но опасности для человека не представляют. Шакалы обладают неплохими интеллектуальными способностями, хорошо разбираются в поведении человека, легко избегает преследования

"Здоровый шакал боится людей и панически реагирует на встречи с нами. Опасность могут представлять только особи, больные бешенством. В таком состоянии они теряют ужас и могут вести себя несколько агрессивно", — объяснили специалисты.

В 2014 году недалеко от села в районе Полесского заповедника увидели шакала, больного бешенством. После того как животное испугали, оно убежало. Попытки охотников найти этого шакала оказались безрезультатными. Но потом пастухи заметили и убили хищника, у того диагностировали бешенство.

Напомним, камеры видеонаблюдения, расположенные внутри Чернобыльской зоны отчуждения, запечатлели поведение животных в первые месяцы российского вторжения в 2022 году.

Также сообщалось, что возле Чернобыля заметили безногую ящерицу, которую легко спутать с гадюкой.