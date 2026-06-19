Більші за лисиць, менші за вовків: у Чорнобильській зоні підтверджено наявність рідкісного виду тварин

У Чорнобильському заповіднику виявлено шакала. Тварину збила машина.

Його появу підтвердив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Відповідна публікація з’явилася на сторінці заповідника у Facebook.

Тварину знайшли 2 червня на дорозі між Чорнобилем і Прип’яттю. Вона загинула під колесами автомобіля.

"Ця знахідка стала важливим підтвердженням присутності цього виду на території заповідника, адже раніше його фіксували лише за допомогою фотопасток, слідів та візуальних спостережень", — йдеться у публікації.

Тварину знайшли на дорозі між Прип'яттю та Чорнобилем Фото: Facebook

Шакал звичайний (золотистий): що про нього відомо

Вчені зазначають, що ця тварина активно поширюється в Україні, хоча в Чорнобильському заповіднику вона поки що залишається рідкісним видом. Найбільше представників цього виду — у південних регіонах: в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

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Як повідомили у заповіднику, причина розселення шакалів має глобальний характер. Наразі в Європі зростає чисельність майже всіх хижих ссавців: кота, лисиці, вовка, ведмедя, рисі. Однак чому шакали не заселили територію Полісся, відповідей поки що немає.

"Шакал займає екологічну нішу між вовком і лисицею. Присутність цієї тварини в Чорнобильському заповіднику може дещо зменшити чисельність лисиці та уссурійського єнота (єнотоподібного пса). Її поява, безсумнівно, змінить ситуацію. Однак це не матиме катастрофічних наслідків. Як відомо, лисиця та уссурійський єнот є основними переносниками сказу", — зазначають співробітники заповідника.

Про шакалів у Поліссі інформації не надто багато. Вони — більші за лисицю й менші за вовка за розміром, важать близько 15 кг. Їхня шерсть сіра або рудувато-золотиста. Хвіст у шакалів порівняно короткий із чорним кінчиком, а подушечки середніх пальців передніх лап дещо зрослися, що дозволяє ідентифікувати їхні сліди.

Сліди шакала досить легко розпізнати Фото: Facebook

Шакали ведуть малопомітний спосіб життя, а найбільшу активність проявляють вночі. Вони всеїдні, але не становлять небезпеки для людини. Шакали мають непогані інтелектуальні здібності, добре розуміють поведінку людини та легко уникають переслідування

"Здоровий шакал боїться людей і панічно реагує на зустрічі з нами. Небезпеку можуть становити лише особини, хворі на сказ. У такому стані вони втрачають страх і можуть поводитися дещо агресивно", — пояснили фахівці.

У 2014 році неподалік від села в районі Поліського заповідника помітили шакала, хворого на сказ. Після того, як тварину налякали, вона втекла. Спроби мисливців знайти цього шакала виявилися марними. Але потім пастухи помітили й убили хижака, у якого діагностували сказ.

Нагадаємо, що камери відеоспостереження, розташовані всередині Чорнобильської зони відчуження, зафіксували поведінку тварин у перші місяці російського вторгнення у 2022 році.

Також повідомлялося, що поблизу Чорнобиля помітили безногу ящірку, яку легко сплутати з гадюкою.