Маскируется под змею: возле Чернобыля заметили безногую ящерицу, которую легко спутать с гадюкой (фото)

В Чернобыльском заповеднике рассказали о вертильнице — безногой ящерице, которую из-за внешнего сходства часто путают со змеями. Это неядовитое, спокойное рептилия большую часть жизни проводит в почве или под лесной подстилкой.

Об этом сообщили на странице заповедника в Telegram.

Несмотря на змееподобный вид, вертильница не имеет отношения к змеям. Она охотится на дождевых червей, слизней и других беспозвоночных.

В заповеднике пояснили, что отличить вертильницу от змеи можно по нескольким признакам. У неё есть подвижные веки, которыми она моргает, а также способность отбрасывать хвост в случае опасности. Кроме того, в отличие от гадюки, ее шея почти не сужается между головой и телом.

Веретильница Фото: Чернобыльский заповедник

В Чернобыльском заповеднике веротильница встречается нечасто. Из-за скрытого образа жизни эта рептилия остается незаметной даже для опытных исследователей.

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Напомним, ранее специалисты рассказали о желтобрюхом полозе — самой крупной змее Украины, которая может достигать двух метров в длину. Несмотря на агрессивное поведение в случае опасности, этот вид не ядовит и занесен в Красную книгу Украины.

Ранее в Харькове жильцы многоэтажного дома обнаружили в стиральной машине гондурасскую королевскую змею. Специалисты установили, что это неядовитый террариумный вид, который, вероятно, сбежал из квартиры, где его содержали.

Также ранее на курорте Хургада в Египте во время шоу с рептилиями погиб 57-летний турист из Германии. По информации СМИ, змеелов позволил рептилии, вероятно кобре, заползти мужчине в штанину, после чего она его укусила. Пострадавшего госпитализировали после остановки сердца, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.